期中選舉慘敗川普稱願與民主黨合作 許宇甄：賴清德應深思與國會關係

國民黨立院黨團書記長許宇甄。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉後民主黨大勝，川普表態願與對手合作；許宇甄則以此批評賴政府對國會制衡態度，並盼台美持續深化跨黨派合作與軍售推進。

美國3日舉行期中選舉 ，民主黨大獲全勝，預料參眾兩院全拿。美國總統川普 在選後接受「紐約時報」專訪表示，願意接受選舉結果，期待與民主黨合作。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，川普願意面對不同政黨掌握國會的現實，賴清德 總統更應好好思考，為何面對台灣國會多數通過的法案，行政部門一再以不副署、不執行的方式對抗？

許宇甄表示，首先恭喜美國再次完成一場民主選舉。這次期中選舉帶給台灣最重要的警示，就是行政權不能無限擴張，政府更不能忽視人民對民生經濟與物價的真實感受。從選前民調到出口調查，美國選民對生活成本、物價上漲及行政權力過度集中的不滿，都成為影響選舉的重要因素。

許宇甄指出，這不只是美國的現象，近期歐洲部分國家接連出現街頭抗議與社會不滿，也反映民生壓力與政府施政之間的落差。國民黨團今天上午才舉行記者會，要求賴政府正視萬物齊漲、薪資成長追不上生活負擔的問題。當人民每天為菜價、房租、水電與家庭開銷煩惱，政府卻還沉迷於政治攻防，難道不該有所警惕？

許宇甄說，美國選後即將形成新的國會政治格局，期待川普政府與民主黨能夠展開良性互動。台灣長期以來在美國參、眾兩院都獲得跨黨派支持，這是台美關係極為重要的基礎，期盼無論美國國會多數如何變化，對台灣的支持都能延續，甚至進一步深化，讓台美關係持續穩健發展。

許宇甄指出，國防安全尤其需要美國朝野合作。台灣已經採購卻延宕交付的軍事裝備，應該加速完成交付；新一輪對台軍售，也期待美國行政部門與國會儘速推進相關程序。

許宇甄表示，美國政治局勢改變，對賴總統及外交國安團隊同樣是一場考驗。賴政府能否在新的華府政治格局下，維持與白宮及兩黨國會議員的良好溝通？未來是否有機會出訪美國本土，也是國人共同關注的外交指標。政府應積極掌握美國政局變化，提出具體外交作為，而不是只有空泛的台美關係口號。

許宇甄強調，美國期中選舉告訴台灣，民主政治沒有永遠的贏家，行政權也不能凌駕國會與人民。民主不是只在自己贏得選舉時才值得尊重，國會制衡也不是執政者可以選擇接受的制度。尊重民主，就要尊重選舉結果；尊重人民，就要正視民生疾苦，這正是美國期中選舉最值得台灣深思的一課。