沈伯洋譏「萬安警報」文宣聽到要躲？蔣萬安嗆：避免被錯誤訊息轟炸
蔣萬安陣營推出「萬安警報」文宣遭質疑抄襲沈伯洋的「順報」，雙方互酸之際，蔣萬安強調內容完整且不同，並稱是為避免錯誤訊息轟炸。
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蔣萬安陣營推出「萬安警報」文宣遭質疑抄襲沈伯洋的「順報」，雙方互酸之際，蔣萬安強調內容完整且不同，並稱是為避免錯誤訊息轟炸。
台北市長選戰，蔣萬安陣營預計今天起透過派報員投遞信箱的方式，發放首波「萬安警報」，遭譏是抄襲沈伯洋的「順報」；民進黨台北市長候選人沈伯洋今也酸「遇到萬安警報是要躲起來」；蔣萬安上午受訪則反嗆「躲起來是避免被錯誤的訊息轟炸」。
蔣萬安陣營的「萬安警報」文宣，預計至少推出三期，第一報聚焦輝達，主要是AI科技與招商篇，「團結實講」給下一代世界級的AI科技台北。
蔣萬安上午出席「AI地政幫你衝、塗銷抵押2分鐘」記者會受訪，針對百萬份的萬安警報，被質疑是抄襲沈伯洋的「順報」，蔣萬安說，其實如果大家有機會，可以看看整個文宣的內容，其實非常的豐富，而且完整，仔細看內容就會知道，其實是跟沈委員的完全不一樣。
另外，沈伯洋今早受訪酸說通常遇到「萬安警報」是要躲起來，名字取得滿有趣味性；蔣萬安說，「萬安警報」其實是讓大家非常安心、安全的一個演習，那最重要躲起來是避免被轟炸，「避免被錯誤的訊息轟炸」。
因為文宣名稱與形式被拿來和沈伯洋的「順報」相比，外界認為有模仿意味。蔣萬安則回應，文宣內容豐富完整，仔細看就會發現和沈委員的版本完全不同。 沈伯洋受訪時酸說，通常遇到「萬安警報」是要躲起來，認為名字相當有趣。蔣萬安則反嗆，所謂躲起來是為了避免被錯誤的訊息轟炸，並非負面解讀。 蔣萬安陣營規劃至少推出3期文宣，第一報聚焦輝達，主打AI科技與招商，並以「團結實講」訴求打造下一代世界級的AI科技台北，強調城市發展願景。
精華 FAQ
因為文宣名稱與形式被拿來和沈伯洋的「順報」相比，外界認為有模仿意味。蔣萬安則回應，文宣內容豐富完整，仔細看就會發現和沈委員的版本完全不同。
沈伯洋受訪時酸說，通常遇到「萬安警報」是要躲起來，認為名字相當有趣。蔣萬安則反嗆，所謂躲起來是為了避免被錯誤的訊息轟炸，並非負面解讀。
蔣萬安陣營規劃至少推出3期文宣，第一報聚焦輝達，主打AI科技與招商，並以「團結實講」訴求打造下一代世界級的AI科技台北，強調城市發展願景。
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