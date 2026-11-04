北高連線直搗洋流票倉 蔣萬安合體柯志恩寧夏夜市掃街

台北市長蔣萬安（中左）3日晚合體高雄市長候選人柯志恩（中右），到北市寧夏夜市掃街拜票，受到大批支持者簇擁。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安與柯志恩在寧夏夜市合體掃街，透過北高連線拉抬藍營選情，現場人潮爆滿，蔣也坦言選戰逆風但對自己有信心。

台北市長蔣萬安 和國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚啟動「北高連線」，前往寧夏夜市掃街，現場人潮擠爆，「台北安可」旗不斷揮舞，「凍蒜」聲不絕於耳，也高喊「高雄翻轉，台北會贏」展現氣勢。蔣萬安預計本月七日南下高雄助選柯志恩，柯志恩今上午再轉往桃園，與桃園市長張善政 一同到南門觀光市場掃街，希望透過「北高連線」，繼續帶動選情。

台中市長候選人江啟臣 妻子劉姿伶今也將和蔣妻石舫亘「北中連線」，一併帶動藍營台北和高雄、台中選情，並持續外溢。

綠營票倉寧夏夜市被視為是「洋流」出發點，蔣萬安偕柯志恩掃街，外界認為有「反攻收復」意味。昨晚柯志恩和蔣萬安抵達前，支持者就擠爆寧夏夜市，除了高喊凍蒜，眾人入場幾公尺就走了十幾分鐘。立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆等陪同拜票，不忘請支持者留下來消費。

蔣萬安、柯志恩沿街向店家請託，許多年輕支持者要求與蔣萬安合影，還說「特別來看你」；也有不少民眾找柯志恩簽名，二人身上被支持者貼滿愛心貼紙，展現高人氣。在滿滿支持者包圍下，工作人員緊張不已，不斷高喊「不要擠」、「左右兩邊靠」等，卻還是抵擋不了支持者熱情，二人在夜市攤商前掃街，還有許多在騎樓用餐的民眾拿手機猛拍照，有攤商要招待，蔣萬安堅持付錢。

柯志恩說，九一九高雄第一場大造勢，她就請蔣萬安力挺，在六合夜市也感受到高雄人對蔣的喜歡，這次趁北高電視辯論結束後，趕快來串連，陪伴正直、優秀的蔣萬安，也希望台北的高雄鄉親11月28日回家投票。

蔣萬安說，他非常高興柯志恩北上助陣，大家看到她在辯論會上的表現令人為之一亮，因此特別邀來台北感受夜市的魅力，也帶柯到自己喜愛的幾家品嘗美食；之前他到高雄六合夜市，也感受到高雄人的熱情。

媒體也問，賴瑞隆與沈伯洋視訊連線，和蔣萬安、柯志恩合體有什麼差別？蔣萬安說，他們就用最實際的行動走進夜市、走入基層，北高連線。

不過，拜票過程有個小插曲，一名民進黨台北市長候選人沈伯洋的支持者手拿「洋流」旗幟，一路跟在蔣萬安支持者人群中，也跟著揮旗高喊「凍蒜」；現場工作人員和蔣萬安支持者未刻意去制止，僅表達「尊重各種聲音」。

另外，蔣萬安在接受資深媒體人沈春華專訪時坦言，當前大環境與政黨氣勢下，這次選舉空前激烈，對手陣營近期鋪天蓋地造勢，氛圍上「我們確實是逆風」，打起來非常不容易，呼籲支持者勇敢站出來。他也明確表態對自己很有信心，傾向參加第二場電視辯論。