沈伯洋Threads瀏覽30天破億 蔣萬安1231萬 遠超泰勒絲、查克柏格

尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左）Threads帳號瀏覽次數高達1231萬次；民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）近30天Threads帳號瀏覽次數則突破1億次。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋與蔣萬安的Threads瀏覽數分別衝破1億與1231萬，遠高於泰勒絲、祖克柏等國際名人，專家認為背後反映台灣選戰在社群平台上的攻防與認知作戰角力。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 的社群平台Threads帳號，近30天瀏覽次數突破1億次，引發討論。有網友發現，台北市長蔣萬安 的Threads帳號瀏覽次數也高達1231萬次，遠超過美國流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）的53萬次，以及Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）的316萬次。

沈伯洋的Threads粉絲數已達83萬，過去30天內，個人頁面瀏覽次數更正式突破1億大關。蔣萬安昨天受訪時說，「沈委員是認知作戰的專家，他可以來說明這個數字到底合不合理。」

不過，有網友發現，沈伯洋threads瀏覽數破億，蔣萬安的Threads帳號粉絲數約10萬人，瀏覽次數卻高達1231萬次，同樣高於不少國際知名人物，包括泰勒絲（Taylor Swift）的53萬次、祖克柏的316萬次瀏覽。厲害、佩服。

此外，曾獲16座葛萊美獎的美國歌手「火星人布魯諾」（Bruno Mars）Threads帳號瀏覽次數為1.1萬次；擁有59萬名粉絲的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），瀏覽次數約101.6萬次；美國總統川普（Donald Trump）的Threads帳號則有276.3萬名追蹤者，瀏覽次數約22萬次，均低於蔣萬安與沈伯洋。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，Threads已成為選戰中攻防的主要平台，雙方陣營都會投入重兵，尤其選戰進入白熱化階段，Threads更是短兵相接的主戰場。由於平台互動性高，有助於逐步鞏固、累積支持者，而平台又以文字攻防為主，容易成為帶動議題風向的工具。他認為，不排除其中有認知作戰成分，例如網軍可能先設定議題主軸、帶動風向，再由機器人跟進擴散，最後號召真人以擴大聲量。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，Threads是台灣30歲以下年輕人重度使用的社群媒體，沈伯洋與蔣萬安貼文瀏覽數破億以及千萬，遠高於不少國際知名人物，主要是台灣特殊使用習慣造成。台北市長選戰熱戰延燒到網路，各方陣營經營角力更是重要推手，將帶風向與認知作戰揮到極致。