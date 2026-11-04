黑白集/AI介選PK沉默選民 成台灣選戰一大懸念

本應提供閱聽大眾檢驗候選人的平台，竟因「專訪沈伯洋提升收視點閱率」主客易位，反變成被報導的焦點。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出AI演算法放大特定候選人聲量，可能製造壓倒性優勢與沉默螺旋，卻也讓責任政治、選民表態與民主問責面臨新挑戰。

沈伯洋 在社群平台爆發破億點閱，被戲稱「可去選美國總統」。有人質疑是「買水軍」的結果，但meta官方證實，短時獲得巨大聲量得利於平台的AI推薦演算法。戲劇化的是，數位巨浪愈沖刷，民意的沉默螺旋愈轉愈大。這股伏流能否在投票時翻湧而出，衝破聲量封鎖，是一大懸念。

一邊是AI演算法放大特定聲量，一邊是真人擔心被孤立，而拒絕表態。虛實拮抗，寫出選舉新現象。演算法為沈伯洋製造表面的壓倒性優勢，未必代表他成功說服海量圍觀者；但社群平台渲染出四面楚歌氛圍，會捲成多大的沉默螺旋讓人放棄投票，則是對民主的嚴峻挑戰。

以往的選舉，候選人要設法「說服改投」。但AI超限武器橫空出世，候選人能在短時間從海量數據透析民意好惡，投其所好發聲，並讓支持者匯聚成幾何級數流量。看似形成「多數共識」，便可取代說服，讓不支持者噤聲。

很多人疑惑沈伯洋所說上任後三件事，是處理種樹、兒虐和營養午餐；相對於首都市長應有的使命感，未免落差太大。原因很簡單，這是AI從兩軍熱戰議題裡歸納的建議，目的只為滾出更大聲量。

沈團隊善用人工智慧打造翻盤敘事，卻在選前留給血肉之身的選民深深疑慮：是否責任政治也將交給ＡＩ代理？但若無問責對象，這算什麼民主？(轉載自聯合報)