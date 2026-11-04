黑白集/AI介選PK沉默選民 成台灣選戰一大懸念
本文指出AI演算法放大特定候選人聲量，可能製造壓倒性優勢與沉默螺旋，卻也讓責任政治、選民表態與民主問責面臨新挑戰。
AI摘要
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本文指出AI演算法放大特定候選人聲量，可能製造壓倒性優勢與沉默螺旋，卻也讓責任政治、選民表態與民主問責面臨新挑戰。
沈伯洋在社群平台爆發破億點閱，被戲稱「可去選美國總統」。有人質疑是「買水軍」的結果，但meta官方證實，短時獲得巨大聲量得利於平台的AI推薦演算法。戲劇化的是，數位巨浪愈沖刷，民意的沉默螺旋愈轉愈大。這股伏流能否在投票時翻湧而出，衝破聲量封鎖，是一大懸念。
一邊是AI演算法放大特定聲量，一邊是真人擔心被孤立，而拒絕表態。虛實拮抗，寫出選舉新現象。演算法為沈伯洋製造表面的壓倒性優勢，未必代表他成功說服海量圍觀者；但社群平台渲染出四面楚歌氛圍，會捲成多大的沉默螺旋讓人放棄投票，則是對民主的嚴峻挑戰。
以往的選舉，候選人要設法「說服改投」。但AI超限武器橫空出世，候選人能在短時間從海量數據透析民意好惡，投其所好發聲，並讓支持者匯聚成幾何級數流量。看似形成「多數共識」，便可取代說服，讓不支持者噤聲。
很多人疑惑沈伯洋所說上任後三件事，是處理種樹、兒虐和營養午餐；相對於首都市長應有的使命感，未免落差太大。原因很簡單，這是AI從兩軍熱戰議題裡歸納的建議，目的只為滾出更大聲量。
沈團隊善用人工智慧打造翻盤敘事，卻在選前留給血肉之身的選民深深疑慮：是否責任政治也將交給ＡＩ代理？但若無問責對象，這算什麼民主？(轉載自聯合報)
文章認為社群平台的AI推薦演算法會放大特定候選人的曝光與討論度，形成看似壓倒性的聲量優勢，但這種高聲量不一定代表真正說服了選民。 因為當網路上呈現四面楚歌的氛圍時，部分真人選民可能擔心被孤立而不敢表態，進一步讓反對聲音沉默，甚至影響投票意願與民主參與。 文章質疑候選人若過度依賴AI從數據找出迎合話術並累積流量，可能讓選舉從說服變成操作聲量，甚至出現無明確問責對象、責任政治被AI代理的問題。
精華 FAQ
文章認為社群平台的AI推薦演算法會放大特定候選人的曝光與討論度，形成看似壓倒性的聲量優勢，但這種高聲量不一定代表真正說服了選民。
因為當網路上呈現四面楚歌的氛圍時，部分真人選民可能擔心被孤立而不敢表態，進一步讓反對聲音沉默，甚至影響投票意願與民主參與。
文章質疑候選人若過度依賴AI從數據找出迎合話術並累積流量，可能讓選舉從說服變成操作聲量，甚至出現無明確問責對象、責任政治被AI代理的問題。
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