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美麗島10月民調：賴清德執政滿意度50.1%、信任度51.7皆過半

記者蔡晉宇／台北4日電
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美麗島電子報公布10月國政民調，賴清德總統執政滿意度為50.1%，不滿意度為40...
美麗島電子報公布10月國政民調，賴清德總統執政滿意度為50.1%，不滿意度為40.7%；信任度部分，51.7%的民眾對於賴清德感到信任，37.8%感到不信任。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

美麗島10月民調顯示，賴清德總統執政滿意度與信任度皆過半且持續上升；行政院長卓榮泰滿意度也小幅增加，但整體仍未過半。

美麗島電子報昨日公布10月國政民調賴清德總統的執政滿意度與信任度，雙雙呈現上揚趨勢，且皆取得過半，執政滿意度為50.1%，不滿意度為40.7%；信任度部分，51.7%的民眾對於賴清德感到信任，37.8%感到不信任。

美麗島電子報指出，50.1%民眾表示滿意賴清德執政表現（其中很滿意19.7%、還算滿意30.4%），較上月增加2.2個百分點。40.7%民眾表示不滿意 （其中有點不滿意16.9%、很不滿意23.8%），較上月下降0.7個百分點，另有9.2%民眾未明確回答。

信任度部分，賴總統為51.7%（23.6%很信任、28.1%還算信任），相較9月增加3.4個百分點。不信任度37.8%（其中23.5%很不信任、14.3%有點不信任），則比9月減少0.8個百分點，未明確回答的有10.5%。

至於行政院長卓榮泰施政滿意度方面，有44.2%受訪民眾表示滿意，相較上個月上升1.8個百分點，其中很滿意18.0%、還算滿意26.2%；40.0%民眾表示不滿意，相較上個月上升0.2個百分點，其中25.9%很不滿意、14.1%有點不滿意，另外，有15.8%民眾未明確回答。

該民調由美麗島電子報出資委託張佑宗教授問卷設計，並委託趨勢民意調查公司執行電訪，調查時間為2026年10月27日至10月29日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1204人（住宅電話720人、行動電話484人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.82%。

美麗島電子報創辦團隊多源於民進黨內的「美麗島系」，早期具泛綠背景；但隨後因董事長吳子嘉長期在節目與媒體上激烈批判民進黨政府與高層，2019年遭民進黨開除黨籍；吳子嘉日前還遭檢警搜索住家及辦公室，並扣押手機，引發爭議。

精華 FAQ

  • 民調顯示，賴清德執政滿意度為50.1%，不滿意度40.7%；信任度則為51.7%，不信任度37.8%。兩項指標都跨過5成，呈現正向變化。

  • 與9月相比，賴清德執政滿意度上升2.2個百分點，信任度增加3.4個百分點；不滿意度與不信任度則分別小幅下降，顯示支持度持續回升。

  • 卓榮泰施政滿意度為44.2%，不滿意度40.0%，未明確回答15.8%。民調由美麗島委託執行，成功完訪1204人，抽樣誤差最大值為±2.82%。

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