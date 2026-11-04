民調首見：何欣純領先江啟臣10.7百分點 江：最準的是市民投票

信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民進黨中市長候選人何欣純(左)支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣(右)30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。（記者黃仲裕/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 最新台中市長民調顯示何欣純以41.1%領先江啟臣30.4%，成為首份由何欣純居前的公開調查；江陣營則回應尊重民調，但認為最準仍是市民投票。

大選倒數計時，親綠信民協會委託民調 專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣 30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票 。

該份民調從10月28日至10月30日，調查對象為設籍台中市且年滿20歲之民眾，成功完訪1077人。調查詢問台中市民眾「如果現在投票，您可能會投給誰」，41.1%會投給民進黨何欣純，30.4%會投給國民黨江啟臣，0.7%投司法正義黨洪麗華，表示不投票或投廢票有7.0%，未明確回答的有20.8%。

另外，看好度部分，39.7%認為江啟臣機會大，25.4%認為是何欣純，未明確回答有34.9%。民調也公布考量投票意願、既往投票結果綜合分析的推估得票，何欣純約落在48.6%至51.9%、江啟臣則是47.1%至50.3%。

江啟臣競選總部表示，對於各式民調，除尊重，也都會納為參考，「但最準的民調是市民的投票。」江啟臣會持續傾聽地方心聲，並加倍努力走遍大臺中、提出具體可行政見，爭取最多市民的認同與支持，每一刻都不能鬆懈，每一天都會繼續從早拚到晚。