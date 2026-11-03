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蔣萬安合體柯志恩 人潮爭睹擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

記者林麗玉楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票受訪。（取材自競辦直播共訊...
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票受訪。（取材自競辦直播共訊畫面）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安與柯志恩合體拜訪寧夏夜市，吸引大批支持者圍觀，高喊口號並展現高人氣，兩人也藉夜市掃街強調北高連線與互相助選。

台北市長蔣萬安今（3日）晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。柯志恩指出，她來陪伴正直、優秀的蔣市長，也希望台北很多高雄的鄉親，大家11月28日回高雄投票

支持者看到柯志恩和蔣萬安抵達，除了高喊凍蒜，也高喊「高雄翻轉，台北會贏」立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆等立委也陪同一起拜票，徐巧芯不忘告訴支持者，今晚就留下來，在寧夏夜市吃飯，消費。

2人沿街向店家請託，還有年輕支持者與蔣萬安合影，還說「特別來看你」，也有民眾找柯志恩簽名，展現高人氣，不輸蔣萬安。 2人的衣服上也被支持者貼滿愛心貼紙。

蔣萬安掃街前受訪指出，今天非常高與柯志恩來到寧夏夜市，大家也看到，她在辯論會上傑出的表現，令人為之一亮，特別請柯志恩來感受台北夜市的魅力。之前自己到高雄六合夜市，當時就感受到高雄人的熱情，所以今天特別再邀請志恩來。

柯志恩表示，因為919的第一場大造勢，請萬安市長來力挺，在六合夜市也感受到高雄人對萬安市長的喜歡，今天趁北高電視辯論完後，趕快來串連，她就是來陪伴這位正直、非常優秀的蔣市長。

媒體也問蔣萬安，今天再來寧夏夜市，是來反攻？蔣萬安說，他很常走進夜市，特別是寧夏夜市，因為他就住在附近，常跟太太來，他非常喜歡這邊的阿婆飯團，還有蚵仔煎、麻油雞，常常會經過這，就帶一些回家給太太吃，給小朋友享用，這邊有很多美好的回憶，今天特別邀請志恩來，也陪她到幾個喜愛的店家，一起來品嚐美食。

媒體也問，賴瑞隆與沈伯洋是視訊連線，蔣萬安跟柯志恩是合體？兩個有差別？蔣萬安說，他們就用最實際的行動，走進夜市，走入基層，北高連線，上一次到六合夜市，今天換志恩來感受台北的寧夏夜市。

媒體追問，辯論會之後，台北的選情有稍微的止損？蔣萬安說，他辯論的時候就講過，「我真憨慢講話，但是我真實在」。

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻...
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。（取材自蔣萬安競辦共訊畫面）

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻...
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻...
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。（記者林麗玉／攝影）

精華 FAQ

  • 兩人趁辯論會後一起到寧夏夜市掃街拜票，藉由夜市人潮拉近與民眾距離，也替彼此選情造勢，展現北高連線與跨市互挺的政治意味。

  • 支持者高喊凍蒜與「高雄翻轉、台北會贏」，場面相當熱烈，徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆等立委也陪同拜票，並呼籲大家留在夜市消費。

  • 蔣萬安說自己常到寧夏夜市，喜歡當地美食，也希望用實際行動走入基層；柯志恩則表示此行是陪伴蔣市長，並呼籲台北的高雄鄉親11月28日回高雄投票。

投票 蔣萬安 徐巧芯

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