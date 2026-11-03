我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

新聞評論/國軍半年釀3死…後洪仲丘的「國防布」 屠龍者終成惡龍

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
國軍近半個月發生三起不幸死亡事件。圖為國防部長顧立雄。(本報資料照片)
國軍近半個月發生三起不幸死亡事件。圖為國防部長顧立雄。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

國軍半個月內接連3死與多起自傷、霸凌事件，引爆「新國防布」爭議，文章並批評顧立雄與沈伯洋在執政後對軍中人權與管理問題失去監督責任。

賴總統一再高喊「國防韌性」，軍中卻接連發生不幸事件，半個月流失三條人命，讓「新國防布」再成輿論焦點。王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案，以及劉姓上兵休假自傷死亡事件，都讓人不捨。民進黨曾因洪仲丘案踢爆「國防布」而攫取政治資源，執政後更口口聲聲強化台灣韌性；如今不僅編織了層層「新國防布」，還意圖以集體謊言遮羞護短，卻終掩蓋不了「惡龍」本質。

「新國防布」層層包裹看似複雜，事實上要依循權責追循，即不難釐清兩條主線。第一條主線，在國防部長顧立雄手中。國軍除了近半個月發生3起不幸死亡事件，據國防部統計，近3年共發生37件不當管教事件、233件性平事件、6件性侵害和60件自傷案。其中，今年至今已發生19件自傷案，超過去年的17件。軍方內部管理和心輔機制，形同虛設。

立法院外交國防委員會為此邀國防部進行專案報告。國民黨立委徐巧芯質詢王中尉墜樓案，顧立雄答稱有展開關懷輔導，就診心輔機制也介入。徐巧芯批此一官式回應是「胡說八道」，顧立雄高聲反嗆，兩人爆發激烈口角。顧立雄次日放軟身段，稱已將王中尉所屬206旅旅長及政戰主任「調職」。高調的「顧部長」，對比他在洪仲丘案力戰國防部的「顧律師」角色，讓網路社群炸鍋，痛批他「屠龍者終成惡龍」。

第二條主線，要回到立委沈伯洋、也是台北市長候選人身上。206旅除鬧出疑似霸凌墜樓案，還傳出義務役男財物被竊遭吃案。爆料者事後向沈伯洋陳情，卻無下文。沈伯洋則稱，是在光復節連假收到陳情，收假後立即致電國防部，國防部還說他「是第一時間關心這案子的人」。徐巧芯駁稱，她早在一個多月前即已詢問國防部，並回覆陳情人。另也有士官長表示，寫信給沈伯洋未獲回應，只好改到社群平台發文點名希望沈伯洋關心此案。

看似無關的兩條線，卻直指民進黨政府的核心問題。當年靠掀開「國防布」獲取名位的人，執政後理應更加完善部隊管理、保障軍中人權。但國防部反在3年內發生60件自傷、半個月釀出3條人命，還極力織造「新國防布」，何其諷刺！

顧立雄不僅是當年洪仲丘案律師，還推動廢除軍審；他出任國防部長後，國軍服役環境卻比當年更惡劣，他非僅不用心，竟還高調與立委對嗆。洪仲丘案後的革新問責制度，到顧部長時代又作廢了嗎？

沈伯洋當年也是洪仲丘案義務律師團成員，擔任發言人。如今，他則是立院國防委員會委員，擅長認知作戰與社會韌性等議題，知悉捍衛國軍基層權益對建構防衛韌性之重要。在他以全新人設力拚台北市長選舉之際，他選擇不辭立委職務，卻把攸關部隊管理與軍中人權的陳情晾在一旁。這種態度，等於在幫「新國防布」助勢，置登門陳情求助的基層官兵和家屬於不顧。

最為不堪的是，沈伯洋面對質疑，還自誇國防部告知他是「第一個關心的立委」。很顯然，若非國防部隱瞞事實，就是沈伯洋在說謊，目的在維護其人設不致崩塌。但役男求援被擱置一個月，士官長寫信也石沉大洋，這些殘酷的事實哪裡遮掩得住？更何況半個月3條命的悲劇，就在眼前。

大罷免發起人曹興誠，將台北市長選戰比喻為「菩薩和邪靈的對決」。誰是菩薩猶待驗證，但檢視「新國防布」，當初的「屠龍者」已成「惡龍」；而輕忽基層求救卻為惡龍聲張者，在無助士兵與家屬眼裡，恐已近乎邪靈！（轉載自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 文章聚焦國軍半個月內發生3起死亡事件，以及近年不當管教、性平、性侵與自傷案件頻傳，認為軍中管理與心輔機制失靈，卻又被層層遮掩。

  • 因為顧立雄過去曾以洪仲丘案律師身分批判軍中黑箱，如今擔任國防部長，卻面對軍中悲劇與質詢時反應強硬，還被質疑未有效改善部隊環境。

  • 文章指沈伯洋身為國防委員會委員，卻對基層官兵陳情反應遲緩，甚至在是否第一時間關心案件上與國防部說法不一，批評他忽視軍中人權問題。

民進黨 猝死 國防部

上一則

觀察站╱北高藍綠辯論後氣勢翻轉 誰該「戒慎恐懼」

下一則

再辯一次？蔣萬安指對手沒把握好 沈伯洋反擊

延伸閱讀

女中尉墜樓 社群轟顧立雄「屠龍者成惡龍」沈伯洋也被點名

女中尉墜樓 社群轟顧立雄「屠龍者成惡龍」沈伯洋也被點名
女中尉疑遭霸凌輕生 顧立雄認管理疏失 藍營：防長不用負責？

女中尉疑遭霸凌輕生 顧立雄認管理疏失 藍營：防長不用負責？
國軍半月殞3命 賴士葆批沈伯洋冷回陳情：暖男人設破功

國軍半月殞3命 賴士葆批沈伯洋冷回陳情：暖男人設破功
冷眼集╱從洪仲丘到女中尉 從顧部長到顧律師 綠雙標再現

冷眼集╱從洪仲丘到女中尉 從顧部長到顧律師 綠雙標再現

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單