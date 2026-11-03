新聞評論/國軍半年釀3死…後洪仲丘的「國防布」 屠龍者終成惡龍

國軍近半個月發生三起不幸死亡事件。圖為國防部長顧立雄。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 國軍半個月內接連3死與多起自傷、霸凌事件，引爆「新國防布」爭議，文章並批評顧立雄與沈伯洋在執政後對軍中人權與管理問題失去監督責任。

賴總統一再高喊「國防韌性」，軍中卻接連發生不幸事件，半個月流失三條人命，讓「新國防布」再成輿論焦點。王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死 案，以及劉姓上兵休假自傷死亡事件，都讓人不捨。民進黨 曾因洪仲丘案踢爆「國防布」而攫取政治資源，執政後更口口聲聲強化台灣韌性；如今不僅編織了層層「新國防布」，還意圖以集體謊言遮羞護短，卻終掩蓋不了「惡龍」本質。

「新國防布」層層包裹看似複雜，事實上要依循權責追循，即不難釐清兩條主線。第一條主線，在國防部 長顧立雄手中。國軍除了近半個月發生3起不幸死亡事件，據國防部統計，近3年共發生37件不當管教事件、233件性平事件、6件性侵害和60件自傷案。其中，今年至今已發生19件自傷案，超過去年的17件。軍方內部管理和心輔機制，形同虛設。

立法院外交國防委員會為此邀國防部進行專案報告。國民黨立委徐巧芯質詢王中尉墜樓案，顧立雄答稱有展開關懷輔導，就診心輔機制也介入。徐巧芯批此一官式回應是「胡說八道」，顧立雄高聲反嗆，兩人爆發激烈口角。顧立雄次日放軟身段，稱已將王中尉所屬206旅旅長及政戰主任「調職」。高調的「顧部長」，對比他在洪仲丘案力戰國防部的「顧律師」角色，讓網路社群炸鍋，痛批他「屠龍者終成惡龍」。

第二條主線，要回到立委沈伯洋、也是台北市長候選人身上。206旅除鬧出疑似霸凌墜樓案，還傳出義務役男財物被竊遭吃案。爆料者事後向沈伯洋陳情，卻無下文。沈伯洋則稱，是在光復節連假收到陳情，收假後立即致電國防部，國防部還說他「是第一時間關心這案子的人」。徐巧芯駁稱，她早在一個多月前即已詢問國防部，並回覆陳情人。另也有士官長表示，寫信給沈伯洋未獲回應，只好改到社群平台發文點名希望沈伯洋關心此案。

看似無關的兩條線，卻直指民進黨政府的核心問題。當年靠掀開「國防布」獲取名位的人，執政後理應更加完善部隊管理、保障軍中人權。但國防部反在3年內發生60件自傷、半個月釀出3條人命，還極力織造「新國防布」，何其諷刺！

顧立雄不僅是當年洪仲丘案律師，還推動廢除軍審；他出任國防部長後，國軍服役環境卻比當年更惡劣，他非僅不用心，竟還高調與立委對嗆。洪仲丘案後的革新問責制度，到顧部長時代又作廢了嗎？

沈伯洋當年也是洪仲丘案義務律師團成員，擔任發言人。如今，他則是立院國防委員會委員，擅長認知作戰與社會韌性等議題，知悉捍衛國軍基層權益對建構防衛韌性之重要。在他以全新人設力拚台北市長選舉之際，他選擇不辭立委職務，卻把攸關部隊管理與軍中人權的陳情晾在一旁。這種態度，等於在幫「新國防布」助勢，置登門陳情求助的基層官兵和家屬於不顧。

最為不堪的是，沈伯洋面對質疑，還自誇國防部告知他是「第一個關心的立委」。很顯然，若非國防部隱瞞事實，就是沈伯洋在說謊，目的在維護其人設不致崩塌。但役男求援被擱置一個月，士官長寫信也石沉大洋，這些殘酷的事實哪裡遮掩得住？更何況半個月3條命的悲劇，就在眼前。

大罷免發起人曹興誠，將台北市長選戰比喻為「菩薩和邪靈的對決」。誰是菩薩猶待驗證，但檢視「新國防布」，當初的「屠龍者」已成「惡龍」；而輕忽基層求救卻為惡龍聲張者，在無助士兵與家屬眼裡，恐已近乎邪靈！（轉載自聯合報社論）