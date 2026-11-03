觀察站╱北高藍綠辯論後氣勢翻轉 誰該「戒慎恐懼」
北高市長辯論後，藍綠攻守態勢生變，蔣萬安與柯志恩表現強勢，綠營候選人則面臨質疑，文章提醒選戰越接近尾聲，雙方都不能掉以輕心。
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北高市長辯論後，藍綠攻守態勢生變，蔣萬安與柯志恩表現強勢，綠營候選人則面臨質疑，文章提醒選戰越接近尾聲，雙方都不能掉以輕心。
台北、高雄市長候選人接連兩場的政見辯論會，藍綠雙方氣勢也出現翻轉，台北市長蔣萬安與高雄市長候選人柯志恩都在辯論台上步步進逼對手，民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪坦言，心情沮喪，高雄市長候選人賴瑞隆更讓黨內憂心。
先前有被視為穩當選的候選人總半謙虛、半玩笑地對外說自己是「如履薄冰、戒慎恐懼」，如今，「戒慎恐懼」倒成為這次選戰中藍、綠營都不得不警戒的現實。
原本被視為連任沒有懸念、擁有高人氣的蔣萬安，半年前應沒料到對手能在龐大資源下掀起所謂的洋流旋風，更輕忽網路社群上有關砍樹等各種攻擊市府作為的言論，擴散之快、之廣可能對選舉的影響。
在北市府團隊應變表現不及格下，蔣萬安被形塑成只會背稿、市政無能的形象，相較有空戰能力、擅長認知作戰的沈伯洋，不僅企圖讓蔣萬安人設崩盤、更把自己從原本的激進抗中大將，轉變成暖男、博學多聞的小清新，原本連任者優勢的情況，短短幾個月就風雲變色。
正如自認擁有龐大執政資源、加上綠得出汁的高雄市長之爭，綠營原本也認為，派個西瓜都能當選，最後代表出征的賴瑞隆，除了缺乏群眾魅力，爭議更是連環爆，從初選時的孩子霸凌事件，到最近接二連三爆出接受詐團、光電業者政治獻金等疑雲，只能在各種場合中，仰賴現任市長陳其邁與前總統蔡英文、以及賴清德總統出面相助穩住基本盤。
隨著選情加溫，兩場電視辯論也讓北、高藍綠候選人的實力與特質公開、赤裸裸呈現在國人面前，外界瞬間發現，論起背稿能力，賴瑞隆遠勝蔣萬安，至於原本提出諸多吸引年輕人政策口號的沈伯洋，面對真槍實彈的市政實務面，依然停留在空中樓閣的天馬行空想像中。
辯論會後，賴總統與陳其邁接連在各種場合幫賴瑞隆拉抬形象，賴總統用「賢能」形容賴瑞隆，陳其邁更說，若蘇巧慧、沈伯洋選上「事情會很大條」，城市會更加競爭，北部「嚇嚇叫」，要賴瑞隆拚一點。
雖然雙邊支持者對這兩場辯論會各有解讀，但至少是公開直球對決，選民可從中檢視候選人言行是否符合期待，能否在有限時間，清楚向市民說明政策藍圖、清楚釋疑，都是角逐兩大地方首長必須接受檢驗的。
在綠營宣稱洋流旋風已起、且外溢到外縣市之際，但仍需「戒慎恐懼」；同樣的，台中市長盧秀燕雖肯定蔣萬安辯論表現非常好，但還不夠穩固，還要防範對手挾黨國資源，選前可能會有更強大、惡劣的招數。
過去因為奧步翻轉結果的例子比比皆是，如今干預選舉的手段、工具愈來愈多，愈接近選舉，可能翻轉情勢的事件仍可能發生，在野黨沒有樂觀的本錢，握有國家機器、還有龐大資源的執政黨，候選人的能力、人格，在選戰中同樣要被檢驗，當候選人的人設隨時可能被翻轉，能力要不斷被檢驗，「戒慎恐懼」其實是真正想為民服務的從政者，應時時刻刻謹記在心。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)
文章認為辯論後藍綠氣勢明顯翻轉，原本被看好的綠營在台北、高雄都承受更大壓力，藍營候選人則透過公開辯論重新取得主動。 作者認為蔣萬安在辯論台上表現進逼對手，沈伯洋雖擅長空戰但面對市政實務仍顯空泛；賴瑞隆雖背稿能力較強，卻因爭議與形象問題讓黨內憂心。 因為選戰接近尾聲時，網路攻擊、奧步與各種干預手段都可能再度改變局勢，無論在野或執政陣營，都不能因一時領先而掉以輕心。
精華 FAQ
文章認為辯論後藍綠氣勢明顯翻轉，原本被看好的綠營在台北、高雄都承受更大壓力，藍營候選人則透過公開辯論重新取得主動。
作者認為蔣萬安在辯論台上表現進逼對手，沈伯洋雖擅長空戰但面對市政實務仍顯空泛；賴瑞隆雖背稿能力較強，卻因爭議與形象問題讓黨內憂心。
因為選戰接近尾聲時，網路攻擊、奧步與各種干預手段都可能再度改變局勢，無論在野或執政陣營，都不能因一時領先而掉以輕心。
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