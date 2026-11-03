觀察站╱北高藍綠辯論後氣勢翻轉 誰該「戒慎恐懼」

台北市長蔣萬安（左）與國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）兩人在電視辯論會後，藍營士氣大振，柯志恩辯論會上表現讓她受到許多民眾肯定。(本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 北高市長辯論後，藍綠攻守態勢生變，蔣萬安與柯志恩表現強勢，綠營候選人則面臨質疑，文章提醒選戰越接近尾聲，雙方都不能掉以輕心。

台北、高雄市長候選人接連兩場的政見辯論會，藍綠雙方氣勢也出現翻轉，台北市長蔣萬安 與高雄市長候選人柯志恩都在辯論台上步步進逼對手，民進黨 台北市長候選人沈伯洋 受訪坦言，心情沮喪，高雄市長候選人賴瑞隆更讓黨內憂心。

先前有被視為穩當選的候選人總半謙虛、半玩笑地對外說自己是「如履薄冰、戒慎恐懼」，如今，「戒慎恐懼」倒成為這次選戰中藍、綠營都不得不警戒的現實。

原本被視為連任沒有懸念、擁有高人氣的蔣萬安，半年前應沒料到對手能在龐大資源下掀起所謂的洋流旋風，更輕忽網路社群上有關砍樹等各種攻擊市府作為的言論，擴散之快、之廣可能對選舉的影響。

在北市府團隊應變表現不及格下，蔣萬安被形塑成只會背稿、市政無能的形象，相較有空戰能力、擅長認知作戰的沈伯洋，不僅企圖讓蔣萬安人設崩盤、更把自己從原本的激進抗中大將，轉變成暖男、博學多聞的小清新，原本連任者優勢的情況，短短幾個月就風雲變色。

正如自認擁有龐大執政資源、加上綠得出汁的高雄市長之爭，綠營原本也認為，派個西瓜都能當選，最後代表出征的賴瑞隆，除了缺乏群眾魅力，爭議更是連環爆，從初選時的孩子霸凌事件，到最近接二連三爆出接受詐團、光電業者政治獻金等疑雲，只能在各種場合中，仰賴現任市長陳其邁與前總統蔡英文、以及賴清德總統出面相助穩住基本盤。

隨著選情加溫，兩場電視辯論也讓北、高藍綠候選人的實力與特質公開、赤裸裸呈現在國人面前，外界瞬間發現，論起背稿能力，賴瑞隆遠勝蔣萬安，至於原本提出諸多吸引年輕人政策口號的沈伯洋，面對真槍實彈的市政實務面，依然停留在空中樓閣的天馬行空想像中。

辯論會後，賴總統與陳其邁接連在各種場合幫賴瑞隆拉抬形象，賴總統用「賢能」形容賴瑞隆，陳其邁更說，若蘇巧慧、沈伯洋選上「事情會很大條」，城市會更加競爭，北部「嚇嚇叫」，要賴瑞隆拚一點。

雖然雙邊支持者對這兩場辯論會各有解讀，但至少是公開直球對決，選民可從中檢視候選人言行是否符合期待，能否在有限時間，清楚向市民說明政策藍圖、清楚釋疑，都是角逐兩大地方首長必須接受檢驗的。

在綠營宣稱洋流旋風已起、且外溢到外縣市之際，但仍需「戒慎恐懼」；同樣的，台中市長盧秀燕雖肯定蔣萬安辯論表現非常好，但還不夠穩固，還要防範對手挾黨國資源，選前可能會有更強大、惡劣的招數。

過去因為奧步翻轉結果的例子比比皆是，如今干預選舉的手段、工具愈來愈多，愈接近選舉，可能翻轉情勢的事件仍可能發生，在野黨沒有樂觀的本錢，握有國家機器、還有龐大資源的執政黨，候選人的能力、人格，在選戰中同樣要被檢驗，當候選人的人設隨時可能被翻轉，能力要不斷被檢驗，「戒慎恐懼」其實是真正想為民服務的從政者，應時時刻刻謹記在心。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)