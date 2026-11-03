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BBC點名蘇巧慧家族利益爭議 李四川促說清楚

台灣新聞組／綜合3日電
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國民黨新北市長候選人李四川（左二）2日成立婦女後援會，妻子蔡碧雲（右二）現身會場...
國民黨新北市長候選人李四川（左二）2日成立婦女後援會，妻子蔡碧雲（右二）現身會場感謝姐妹們相挺。（記者張策／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

BBC報導引發蘇巧慧家族利益衝突爭議，藍白批評政府補助與投資疑涉迴避，蘇巧慧競辦則反指對方扭曲BBC原意。

英國廣播公司「BBC」日前報導提到藍、綠候選人相關爭議，點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧最大爭議，就是妹妹蘇巧純在父親蘇貞昌擔任行政院長期間獲得政府高額補助，質疑無視利益迴避。國民黨候選人李四川昨直言，蘇巧慧家族應出來說清楚，為何可以取得這麼高的投資金額。民眾黨主席黃國昌也說，蘇巧純違法情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重百倍以上。

蘇競辦回應，相關部會先前已清楚說明，蘇巧純並非曠世智能負責人，也不是該專案的人員，該填寫的表格都依相關規定辦理。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）近日舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐...
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）近日舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流。（圖／蘇巧慧競選辦公室提供）

李四川說，政府首重廉政，外媒重視此事是因為蘇貞昌曾任行政院長，是「百官之首」，蘇巧慧又是立委，胞妹卻能從政府取得4000多萬元(台幣，下同，約123萬美元)補助與投資，過程沒迴避，也沒揭露身分關係，都涉及利益衝突迴避法，除了法律問題，也涉及道德觀感。他分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

國民黨文傳會主委陳以信說，連國際媒體都注意到蘇家的利益衝突疑雲，蘇巧慧卻還在粉飾太平；父親當行政院長，妹妹公司拿政府投資，姊姊當立委忙著護短，難道不是一齣「把國家當自己家的官場現形記」？法律不能只管老百姓，遇到權貴就轉彎，蘇家父女應說明真相，別讓台灣民主淪為權貴家族的政治保護傘。

「賴清德總統縱容的程度卻讓大家瞠目結舌。」黃國昌質疑，蘇巧慧家族的曠世智能公司增資時，為何國發基金、台企銀用納稅錢去認股？納稅人一股13元，蘇巧純一股0.5元又是什麼道理？關鍵問題蘇巧慧從來不回應，只說是舊案重炒、選舉操作跟抹黑，「虧都虧國家的，賺都賺你們家的」。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將還擊說，BBC報導原文是陳述民眾黨的指控，再平衡各方說法，藍白卻操作成把民眾黨自產自銷的東西宣傳成BBC的進口貨，意圖扭曲事實，同一篇文章，BBC也報導李四川胞弟被控是環保流氓等內容，難道這也是BBC認證李家是小琉球惡霸？

精華 FAQ

  • 報導聚焦蘇巧慧家族的利益衝突疑雲，指妹妹蘇巧純在蘇貞昌任行政院長期間，涉取得政府高額補助與投資，外界質疑相關程序未充分利益迴避與揭露。

  • 李四川要求蘇家出面說清楚，強調政府首重廉政與迴避原則；黃國昌則質疑納稅錢投入曠世智能不合理，還批評蘇巧慧長期迴避回應，只把問題說成選舉抹黑。

  • 蘇巧慧競辦表示，相關部會已說明蘇巧純不是公司負責人，也非專案人員，程序都依規定辦理；並反批藍白把BBC對民眾黨指控的平衡報導，扭曲成對蘇家的定罪。

李四川 黃國昌 國民黨

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