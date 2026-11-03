我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

辯論後最新網媒民調....蔣萬安支持度52%、沈伯洋40.7%

記者林麗玉／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026台北市長選戰電視辯論會，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左）、民進黨台北...
2026台北市長選戰電視辯論會，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左）、民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）。(本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

ETtoday民調雲顯示，台北市長選戰辯論後蔣萬安支持度52.0%領先沈伯洋40.7%，看好度與辯論表現也普遍占優。

台北市長選戰倒數26天，最新網路媒體「ETtoday民調雲」昨公布最新台北市長民調，爭取連任的台北市長蔣萬安支持度為52.0%，民進黨台北市長候選人沈伯洋40.7%，蔣領先沈11.3個百分點；至於看好度部分，55.9%市民看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選。

台北市長選戰電視辯論10月31日登場，ETtoday民調雲這分民調調查時間為電視辯論結束後，2026年10月31日16時起至2026年11月1日12時止，調查範圍為台北市12個行政區。

根據這分民調顯示，86.4%受訪者表示，一定會去投票、9.5%表示可能會，對於現任市長蔣萬安的整體施政表現55.8%表示滿意，不滿意者40.1%，另有4.1%不知道或沒有意見。

至於候選人支持度，蔣萬安獲得52.0%支持，沈伯洋40.7%，其他候選人郭璽0.3%、林志成0.1%、唐新民0.1％，尚未決定支持誰、不知道或沒有意見的比例為6.0%，另有0.9%回答不投票或投廢票。看好度方面，有55.9%民眾看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選，另有4.6%表示不知道或沒有意見。

另外，針對10月31日電視辯論會，90.0%受訪民眾表示看過辯論相關內容，其中看過辯論內容的民眾中，蔣萬安獲得7.3分的平均評分，高於沈伯洋的6.8分；辯論表現，認為蔣萬安說法比較可以信任的有50.1%，沈伯洋40.9%；認為蔣萬安提出的政策比較可能做得到有49.3%，沈伯洋為39.4%；認為蔣萬安對台北未來發展方向說得比較清楚的有49.7%，沈伯洋為41.5%。

精華 FAQ

  • ETtoday民調雲在辯論後公布的民調顯示，蔣萬安支持度為52.0%，沈伯洋為40.7%，蔣萬安領先11.3個百分點，其他候選人支持度都不到1%。

  • 看好度部分，55.9%受訪者看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選，另有4.6%不知道或沒有意見。整體來看，民眾對蔣萬安勝選的預期較高。

  • 看過辯論內容的民眾中，蔣萬安平均評分7.3分，高於沈伯洋的6.8分；在信任度、政策可行性與台北發展方向清楚度上，蔣萬安也都略勝一籌。

蔣萬安 沈伯洋 民調

上一則

前助理涉共諜案 高金素梅遭限制出境 喊「別回戒嚴獨裁」

下一則

機票更貴了 國籍航空燃油附加費連4漲 長程線漲至104美元

延伸閱讀

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%
TVBS民調：辯論後支持度 蔣46％沈42％、47%認沈表現較好

TVBS民調：辯論後支持度 蔣46％沈42％、47%認沈表現較好
民調拉鋸台北市選情生變？史丹福祁凱立：公開辯論成關鍵

民調拉鋸台北市選情生變？史丹福祁凱立：公開辯論成關鍵
民調／沈伯洋42.8%、蔣萬安39% 黃珊珊支持者破5成改投沈

民調／沈伯洋42.8%、蔣萬安39% 黃珊珊支持者破5成改投沈

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單