我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

押注國會變天否 網路賭盤近13億元 規模逾2024大選

髒水由青鳥潑？沈伯洋「有畫紅線」 人設改變？「遇到他們才變凶」

記者洪子凱邱書昱／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長候選人沈伯洋。(本報資料照片）
民進黨台北市長候選人沈伯洋。(本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋談及台北市長選戰，稱靠「洋流號」動員與政策論述拉近差距，並強調對支持者出征行為已設紅線，盼以正向訴求爭取過半支持。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受「新聞面對面」電視專訪時表示，起初民調一度落後對手高達20%，但透過結合線上與線下的「洋流號」社群動員，登記領取「船員證」的36萬名支持者中，台北市民將近五成，這股「洋流效應」成功吸引大量首投族與中間選民，有望持續「突破過半」。

主持人謝震武追問，台北市長一對一選戰，民進黨最高得票率約46%，洋流顯然已做到這一點。沈伯洋說，洋流尚未到頂峰，也有望持續往前進「突破過半」；他也不斷請選民幫忙宣傳，希望再多說服對選舉都沒有什麼感覺的人，那是最後能不能夠贏的關鍵。

近日蔣萬安夫人石舫亘、母親黃美倫出來幫忙拉票，沈伯洋是否有會打出夫人、女兒牌？沈表示，看到蔣家人出來幫忙其實很感動，他還沒關注政治前，太太其實比他更關注政治，老婆也很希望贏，但還是希望老婆能夠冷靜想清楚再決定，他不會主動去問，至於女兒雖是個大Ｅ人，會幫他宣傳也會想出門掃街，但還是盡量以保護她為主。

針對藍白陣營質疑人設與立法院表現，沈伯洋指出，「遇到他們才變凶，難道把我摔下來，我也覺得沒關係嗎？」過去在立法院的交鋒多集中於國家安全與法案攻防，對手刻意刁難，他自然會堅定捍衛立場，但台北市長選戰應回歸政策論述，未來將持續拋出具體政見，喚起市民對城市未來的參與感。

媒體人蘭萱質疑，洋流現在形象是陽光正向，會不會髒水都由青鳥、側翼來潑？沈伯洋說，「我不是玩這種兩面手法的人。」但若說了仍沒有辦法阻止？沈說，那就再說一次；團隊對於網路激進支持者或出征行為早已畫下明確紅線，絕不容許波及家人等底線，未來也會持續呼籲支持者保持理性，避免陷入陣營對立的抹黑操作，盼以正向能量爭取更多市民認同。

精華 FAQ

  • 他表示起初民調曾落後對手20%，但透過線上與線下結合的「洋流號」動員，已成功吸引首投族與中間選民，整體氣勢持續往上。

  • 沈伯洋認為關鍵在於持續說服那些對選舉「沒感覺」的市民，因為這群人將左右最後結果，因此團隊會持續宣傳並拋出具體政見。

  • 他強調自己不是玩兩面手法的人，團隊已對網路出征與波及家人的行為畫下明確紅線，若無法阻止也會持續重申，避免抹黑與對立擴大。

民進黨 沈伯洋

上一則

收陸APEC電子邀請函 台外交部抗議違慣例 林佳龍：不放棄參與

下一則

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

延伸閱讀

「洋流」有望衝破陳水扁障礙 沈伯洋曝獲3族群支持：持續往前進

「洋流」有望衝破陳水扁障礙 沈伯洋曝獲3族群支持：持續往前進
「洋流」外溢紐約 沈伯洋飄帶搶手

「洋流」外溢紐約 沈伯洋飄帶搶手
沈伯洋提市民大道「南北縫合」藍委酸「地圖都看不懂」

沈伯洋提市民大道「南北縫合」藍委酸「地圖都看不懂」
藍白合抗洋流 柯文哲：不要被假象嚇到

藍白合抗洋流 柯文哲：不要被假象嚇到

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單