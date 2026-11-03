再辯一次？蔣萬安指對手沒把握好 沈伯洋反擊

尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長候選人沈伯洋。(本報資料照片)

民進黨台北市長候選人沈伯洋 競選總幹事吳思瑤昨與台北市長蔣萬安 競選總幹事羅智強 互加ＬＩＮＥ，為了聯繫第二場辯論事宜。不過，蔣萬安昨質疑沈沒好好把握，都更政策也未在辯論上提出，才想要辯第二次，接下來會讓團隊進行後續的協調。沈伯洋說，他問了四個問題都未得到回覆，時間被蔣拿來攻擊他，「沒好好把握的是蔣萬安」。

羅智強表示，蔣萬安陣營對下一場辯論一直保持開放，也一直在等待自由時報等媒體聯盟發出協商的邀請。

另外，首場辯論會後，國民黨認為蔣萬安「完勝」。沈伯洋昨表示，因為蔣萬安不斷在辯論中攻擊，讓支持者覺得很爽快；他之所以不願意在辯論過程中回應對方的攻擊，是因為他設想自己如果是一般市民，看到互相攻擊、鬥嘴，他就會關電視。

沈伯洋指出，他當初的策略很簡單，就是不管對方怎麼攻擊，他最多就是在20秒到30秒回應，其他時間則繼續說明市政有關的議題；國民黨之所以會認為贏很多，是因為蔣萬安不斷攻擊，連回答問題的時間也拿來攻擊，讓蔣萬安的支持者覺得很爽快。