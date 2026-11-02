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台北市長選戰／與沈伯洋2次電視辯論交鋒？蔣萬安：我傾向參加

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目今天專訪。（截自沈春華「發生沈麼事...
台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目今天專訪。（截自沈春華「發生沈麼事」網路節目直播）

AI摘要

文章摘要整理：

面對外界關注是否舉行第二場電視辯論，蔣萬安受訪時首度表示傾向參加，並強調自己對辯論有信心，願在協調時間與形式後再與對手交鋒。

台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目今天專訪。對於外界關注是否有第二場電視辯論？沈春華認為當沈伯洋在首場辯論直接下戰帖時，蔣應該當機立斷同意，這個空戰絕對是加分？問蔣難道沒有信心？蔣說「我當然有(自信)，並且首度表態「我傾向參加。」

台灣地方選舉倒數5天，蔣萬安昨天接受沈春華網路節目專訪，今天播出，儘管第一場電視辯論提前給題綱仍在網路熱議，不過對於對手沈伯洋第一場辯論當天，直接在辯論會上向蔣萬安下辯論戰帖。

沈春華說，會後很多人覺得蔣講得很不錯，這次還有十家媒體邀請二次辯論，會同意嗎？並認為蔣萬安很多問題的回答「可能必須要當機立斷，掌握最佳時機」，如這次沈伯洋直接在電視辯論會中邀請，很多人覺得是直接下戰帖，為何不能直接說「沒問題」？這對蔣是很好空戰，因收看率高，透過網路討論，可以將想法傳播出去，對蔣萬安是加分，難道沒這個自信？蔣萬安說「我當然有(自信)。」

對於第二場電視辯論，蔣萬安說，「我一直表達開放態度」，如果有第二場，當然就比照第一場，團隊可以來協調，先敲定時間、細節、形式，不管四年前就事先敲定細節。沈春華追問，第二場辯論是傾向參加或拒絕？蔣萬安表示「我傾向於參加」。

蔣萬安說，他當然對電視辯論有自信，並且傾向參加，辯論舉辦本來就是可以協調好，大家談定，沒有問題。沈追問，「有第一場基礎，協商比較簡單？」蔣說，當然就可以來協調，第一場能辦成，也花兩次協調，並不是外界想的就比照第一場，甚至對手陣營也有一些不同想法，如果能談定，當然很願意(第二場辯論)。

精華 FAQ

  • 蔣萬安在受訪時明確表示，對第二場電視辯論「傾向參加」，並強調自己一向保持開放態度。若各方能就時間、細節與形式談定，他認為再辦辯論沒有問題。

  • 沈春華認為，第二場辯論能帶來高收視與大量網路討論，讓蔣萬安有更多機會傳達觀點。她也提到對手在首場辯論直接下戰帖，若蔣即時同意，會是空戰上的加分。

  • 蔣萬安表示，若真的舉辦第二場辯論，團隊可以再協調時間、細節與辯論形式，不必完全照搬第一場。他認為第一場能成行已經歷兩次協調，因此只要談定，他願意參加。

蔣萬安 沈伯洋

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