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沈伯洋Threads瀏覽破億、蔣萬安1231萬 海放泰勒絲、查克柏格

記者詹宜庭／台北即時報導
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尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左）Threads帳號瀏覽次數高達1231萬次；...
尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左）Threads帳號瀏覽次數高達1231萬次；民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）近30天Threads帳號瀏覽次數則突破1億次。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋與蔣萬安的Threads瀏覽數都引發討論，兩人數據甚至高於泰勒絲、查克柏格等國際名人，讓網友質疑流量是否合理。

民進黨台北市長候選人沈伯洋的社群平台Threads帳號，近30天瀏覽次數突破1億次，引發討論。有網友發現，台北市長蔣萬安的Threads帳號瀏覽次數也高達1231萬次，遠超過美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的53萬次，以及Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）的316萬次。

沈伯洋的Threads粉絲數已達83萬，過去30天內，個人頁面瀏覽次數更正式突破1億大關。蔣萬安昨天受訪時說，「沈委員是認知作戰的專家，他可以來說明這個數字到底合不合理。」

不過，有網友發現，沈伯洋threads瀏覽數破億，蔣萬安的Threads帳號粉絲數約10萬人，瀏覽次數卻高達1231萬次，同樣高於不少國際知名人物，包括泰勒絲（Taylor Swift）的53萬次、查克柏格的316萬次瀏覽。厲害、佩服。

此外，曾獲16座葛萊美獎的美國歌手「火星人布魯諾」（Bruno Mars）Threads帳號瀏覽次數為1.1萬次；擁有59萬名粉絲的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），瀏覽次數約101.6萬次；美國總統川普（Donald Trump）的Threads帳號則有276.3萬名追蹤者，瀏覽次數約22萬次，均低於蔣萬安與沈伯洋。

精華 FAQ

  • 內文指出，沈伯洋的Threads帳號在近30天內瀏覽次數正式突破1億次，粉絲數也達到83萬，因此成為網路熱議焦點，連蔣萬安都公開以此質疑數字合理性。

  • 因為有網友發現，蔣萬安的Threads帳號粉絲約10萬，瀏覽次數卻高達1231萬次，明顯高於多位國際名人，因此被拿來與沈伯洋的流量表現一起討論。

  • 文章提到泰勒絲瀏覽約53萬、查克柏格約316萬、Bruno Mars約1.1萬、梅西約101.6萬、川普約22萬；這些數字都低於蔣萬安與沈伯洋，形成鮮明對比。

泰勒絲 查克柏格 沈伯洋

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