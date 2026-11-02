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台中市長選戰／何欣純民調領先10.7% 江啟臣：最準民調是市民投票

記者余采瀅／台中即時報導
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信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民進黨中市長候選人何欣純(左)支...
信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民進黨中市長候選人何欣純(左)支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣(右)30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。（記者黃仲裕/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台中市長選戰最新民調顯示何欣純以41.1%領先江啟臣30.4%，成為首份由何欣純勝出的民調；江啟臣陣營則回應尊重民調，強調最終仍要看市民投票結果。

台灣地方選舉倒數計時，信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票

該份民調從10月28日至10月30日，調查對象為設籍台中市且年滿20歲之民眾，成功完訪1077人。調查詢問台中市民眾「如果現在投票，您可能會投給誰」，41.1%會投給民進黨何欣純，30.4%會投給國民黨江啟臣，0.7%投司法正義黨洪麗華，表示不投票或投廢票有7.0%，未明確回答的有20.8%。

另外，看好度部分，39.7%認為江啟臣機會大，25.4%認為是何欣純，未明確回答有34.9%。民調也公布考量投票意願、既往投票結果綜合分析的推估得票，何欣純約落在48.6%至51.9%、江啟臣則是47.1%至50.3%。

江啟臣競選總部表示，對於各式民調，除尊重，也都會納為參考，「但最準的民調是市民的投票。」江啟臣會持續傾聽地方心聲，並加倍努力走遍大臺中、提出具體可行政見，爭取最多市民的認同與支持，每一刻都不能鬆懈，每一天都會繼續從早拚到晚。

精華 FAQ

  • 民調結果顯示，民進黨候選人何欣純支持度為41.1%，國民黨候選人江啟臣為30.4%，兩人相差10.7個百分點，何欣純在這份調查中暫時領先。

  • 這份民調由信民協會委託民調專家戴立安執行，調查時間為10月28日至10月30日，對象是設籍台中市且年滿20歲民眾，共成功完訪1077人。

  • 江啟臣競選總部表示，對各式民調都會尊重並納為參考，但認為真正最準的民調是市民投票，因此會持續走訪地方、提出具體政見，全力爭取支持。

江啟臣 民調 投票

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