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重磅快評／把票投給想要的生活 豈是蔡其昌口中的弱智？

聯合報主筆室
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國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，蔡其昌如果需要「陪伴」，可以跟沈伯洋加LINE，沒...
國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，蔡其昌如果需要「陪伴」，可以跟沈伯洋加LINE，沒必要出來秀下限；喜歡動輒罵人弱智的是沈伯洋，不是台北市民。（取自風向123事臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評蔡其昌以「弱智」嘲諷蔣萬安鮮奶政策與台北市民，並強調地方政府推動政策不易，應尊重選民對生活方式的選擇。

「你不用管哪個候選人會贏，當你把票投給你想要的那個生活的時候，你就贏了。」主持人蔡康永這句名言，一語道出民主政治的精神，選民有權選擇自己認同的生活方式。不少家長支持台北市長蔣萬安「生生喝鮮奶」政策，卻被民進黨立院黨團總召蔡其昌吐槽，「政績只有鮮奶，台北市民是弱智嗎？」蔡其昌不只嘲諷台北市民，也打臉蔡康永。

「生生喝鮮奶」是智慧且困難的政策，該政策最早源起於民進黨政府。2024年9月，行政院長卓榮泰為因應隔年紐西蘭進口鮮乳零關稅對本土酪農的衝擊，由農業部與教育部聯手推動全國性「班班喝鮮乳」政策，編列四年44億元預算補助國小學童，但因各種技術障礙半途而廢，中央該年底就宣布停辦，蔣萬安立刻承諾「中央不做，北市做」。

政務委員馬永成當年曾在行政院會舌戰蔣萬安，他以自己小孩就讀的學校為例，全校超過2000名學生，周邊超商僅六家，若學生同時前往超商兌換鮮乳，配送與超商供貨將面臨技術性挑戰。蔣萬安當時親自拜訪四大超商、全聯與家樂福等通路，業者均表達樂意配合，蔣市府努力排除萬難讓政策上路，結果竟被綠營貶抑嘲笑。

「台北市民非常有智慧。」蔣萬安說，他在北市政績當然不只鮮奶，鮮奶政策看起來很簡單，但其實要克服系統、上架，品項、價格等困難，透過公私協力才能讓孩子方便領取鮮奶；反觀中央也曾推動班班喝鮮奶政策，但執行一學期就喊停，「中央不做，我們做到了。 」

蔡其昌在民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢場合發表「弱智說」，與「洋流」主打的溫暖人設大相逕庭，外界好奇，蔡其昌究竟是失言，還是真心話？蔣萬安說，台北市民不管支不支持他，都不應受言語粗暴對待，他要求蔡其昌道歉並更正說法，沈伯洋應和蔡其昌好好談一談。

「洋流」轉彎不是第一次，蔡其昌事後澄清，他質疑的是市長施政，不是台北市民，還強調台北市民水準很高，不會只期待一項鮮奶政策，斷章取義無法讓城市進步。沈伯洋也緩頰說，蔡其昌意思是不要小看台北市民的智慧，台北市民水準非常高。

連卓榮泰都朗朗上口，蔣萬安政績是「鮮奶、輝達、大巨蛋」，蔡其昌卻稱「北市政績只有鮮奶」，到底誰在斷章取義？蔡康永剛談過選舉應該尊重不同的人對生活的想像，還被許多綠營支持者奉為經典，沈伯洋也在辯論會結論時引用這段話；結果一轉身，蔡其昌就用「弱智」揶揄對手政績，再度證明「綠能，你不能」。

前總統蔡英文2016年當選時對黨公職下達第一道命令：「謙卑、謙卑、再謙卑。」這句話曾是民進黨取得政權後對人民的承諾，但民進黨逆風時謙卑拜票，順風時就浮現傲嬌的嘴臉；蔡康永的名言、蔡英文的命令，蔡其昌是忘記了，還是害怕想起來？

精華 FAQ

  • 因為他在批評蔣萬安的鮮奶政績時，使用「台北市民是弱智嗎」這種粗暴字眼，不僅貶抑市民，也與民進黨一向主張尊重民意的形象相衝突。

  • 文章指出，這項政策源自中央先前推動的「班班喝鮮乳」，但因執行困難而停辦；蔣萬安接手後，透過與超商、全聯、家樂福協調，讓政策在台北上路。

  • 作者認為民主政治應尊重選民對生活的想像與選擇，不應嘲諷支持特定政策的人，並批評民進黨在逆風時謙卑、順風時傲慢，言行前後不一。

蔡康永 農業部 蔣萬安

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