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賴總統稱健保費不漲 在野質疑封殺老福法

台灣新聞組／台北2日電
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賴清德總統表示，政府明年預算已編列600億台幣挹注健保基金，健保費率若確實有必要...
賴清德總統表示，政府明年預算已編列600億台幣挹注健保基金，健保費率若確實有必要才會調整。（記者張議晨／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德主張以稅收挹注健保、明年編列600億元，強調費率能不調就不調；在野則批評政院若不副署老福法修正案，等於不願替長者負擔健保費。

賴清德總統昨表示，政府透過增加稅收來挹注健保，明年編列600億元（台幣，下同）挹注健保基金，健保費「能不調漲就不調漲」。在野黨立委質疑，賴總統強調善用經濟成長增加的稅收照顧人民，為何行政院有意以「不副署」封殺「老人福利法」修正案，不願負擔老年人健保費。

賴清德昨先後出席高雄市醫師公會新會館啟用典禮、高雄縣醫師公會慶祝醫師節大會，直言民眾平均餘命約80歲，不健康年數約8.4年，可能臥病在床、坐輪椅，需要旁人照料。為此，政府持續提高健保總額，去年和今年健保總額均採高推估5.5%編列，今年另將190多億元改由公務預算支應，健保總額達1兆82億元，明年更達1兆434億元。

賴清德指出，隨經濟發展、稅收增加，政府明年預算已編列600億元挹注健保基金，健保費率若確實有必要時才會調整。

對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄質疑，賴總統既然強調善用經濟成長增加的稅收照顧人民，為什麼行政院對國會通過的長者福利修法，卻始終抱持反對態度？她要求行政院依法副署，確實執行「老人福利法」修正案，讓長者獲得保障。

民眾黨團總召陳清龍表示，穩定物價是政府的責任，運用AI發展帶來的稅收紅利減輕人民負擔「理所應當」，然而納稅錢不能拿來填補國營事業錢坑，更不是把中油當成搖錢樹去國外撒錢投資。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，支持賴總統「健保費能不漲就不漲」政策方向，經濟成長的成果應該用來照顧人民、減輕生活壓力；總統說得很清楚，若有必要才進行調整，這是審慎負責的態度，黨團支持相關預算，呼籲朝野共同支持。

老福法修正案的副署期限為11月6日，行政院長卓榮泰定調「程序不合，實體不究」，被解讀政院不排除以「不副署」手段封殺法案，綠營內部呈現南北兩樣情。民進黨人士分析，雙北已有地方補助，但中南部高齡人口比例高，先前財劃法修法又讓地方深感資源受限，若卓揆不副署，中南部綠營立委壓力沉重，可能被在野質疑「中央有錢撥補凍漲保費，卻不願法制化全面補助老人」。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，政府會利用經濟成長帶來的稅收挹注健保，明年已編列600億元支應健保基金；他強調健保費率若沒有必要，原則上能不調漲就不調漲。

  • 在野黨認為，賴清德一方面說要用稅收照顧人民，另一方面行政院卻可能以不副署方式擋下老人福利法修正案，等於不願讓中央制度化負擔老年人健保費。

  • 報導指出，老福法修正案副署期限到11月6日，若卓榮泰不副署，將被解讀為封殺法案；這不僅會引發在野攻擊，也可能讓中南部民進黨立委承受更大壓力。

賴清德 健保 稅收

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