黑白集／進步價值只是免洗筷
本文以女中尉墜樓案為引，批判民進黨從在野到執政後對環保、勞工與人權立場翻轉，認為其過去高舉的進步價值只是政治工具。
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本文以女中尉墜樓案為引，批判民進黨從在野到執政後對環保、勞工與人權立場翻轉，認為其過去高舉的進步價值只是政治工具。
陸軍206旅發生女中尉疑似因適應不良及遭霸凌而墜樓，事發超過1個月，不僅真相不明，昔日曾擔任洪仲丘案辯護律師的國防部長顧立雄，還與關心此案的藍委互槓，讓網友狠批「屠龍者終成惡龍」。不只是軍中人權，民進黨過去在野時期高舉的環保、勞工及人權等進步價值，過去10年也已被一一「卸妝」，證明這些價值不過是民進黨用來攻擊政敵的工具，從來不是真正的信仰。
民進黨在野時期，標舉許多正義口號，積極對抗當時執政的國民黨，藉此獲得許多年輕人的支持，一步步取得執政權。然而，民進黨過去所倡議的價值，等到執政後，卻又變了樣。
最典型的例子，就是民進黨以環保之名反核，上台後卻又讓大片光電板破壞山河水土，甚至砍樹毀林，造成國土殘破不堪；在野時說要與勞工站在一起，執政後，勞工成了「最軟的一塊」，面對包括恢復五天假在內的勞工相關政策，卻又投下反對票；洪仲丘案發生時，民進黨高喊軍中人權、要求政府道歉，如今執政卻傲慢回嗆，也難怪民進黨遭譏過去是「看不過去」，如今卻是「看，不過去」。
有人說，民進黨早已忘了洪仲丘，但事實上，民進黨不是忘了，而是環保、勞工、人權這些價值，對他們而言只是免洗筷，需要時才拿來用，從來沒有真正放在心上。（轉載自聯合報）
文章主要批評民進黨執政後，對過去在野時高舉的環保、勞工與人權等進步價值前後不一，認為其立場轉變明顯，與當年訴求相互矛盾。 內文提到反核與光電開發、勞工政策如五天假，以及洪仲丘案中的軍中人權主張，作者藉此指稱民進黨在野與執政時的態度有明顯落差。 作者認為民進黨過去強調的進步價值並非真正信仰，而是需要時才拿來使用的政治工具，因此才會在執政後被批評為只剩口號與表態。
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文章主要批評民進黨執政後，對過去在野時高舉的環保、勞工與人權等進步價值前後不一，認為其立場轉變明顯，與當年訴求相互矛盾。
內文提到反核與光電開發、勞工政策如五天假，以及洪仲丘案中的軍中人權主張，作者藉此指稱民進黨在野與執政時的態度有明顯落差。
作者認為民進黨過去強調的進步價值並非真正信仰，而是需要時才拿來使用的政治工具，因此才會在執政後被批評為只剩口號與表態。
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