黑白集／進步價值只是免洗筷

女中尉疑遭霸凌墜樓案，國防部長顧立雄被網友狠批「屠龍者終成惡龍」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以女中尉墜樓案為引，批判民進黨從在野到執政後對環保、勞工與人權立場翻轉，認為其過去高舉的進步價值只是政治工具。

陸軍206旅發生女中尉疑似因適應不良及遭霸凌而墜樓，事發超過1個月，不僅真相不明，昔日曾擔任洪仲丘案辯護律師的國防部長顧立雄，還與關心此案的藍委互槓，讓網友狠批「屠龍者終成惡龍」。不只是軍中人權，民進黨 過去在野時期高舉的環保、勞工及人權等進步價值，過去10年也已被一一「卸妝」，證明這些價值不過是民進黨用來攻擊政敵的工具，從來不是真正的信仰。

民進黨在野時期，標舉許多正義口號，積極對抗當時執政的國民黨 ，藉此獲得許多年輕人的支持，一步步取得執政權。然而，民進黨過去所倡議的價值，等到執政後，卻又變了樣。

最典型的例子，就是民進黨以環保之名反核，上台後卻又讓大片光電板破壞山河水土，甚至砍樹毀林，造成國土殘破不堪；在野時說要與勞工站在一起，執政後，勞工成了「最軟的一塊」，面對包括恢復五天假在內的勞工相關政策，卻又投下反對票；洪仲丘案發生時，民進黨高喊軍中人權、要求政府道歉，如今執政卻傲慢回嗆，也難怪民進黨遭譏過去是「看不過去」，如今卻是「看，不過去」。

有人說，民進黨早已忘了洪仲丘，但事實上，民進黨不是忘了，而是環保、勞工、人權這些價值，對他們而言只是免洗筷，需要時才拿來用，從來沒有真正放在心上。（轉載自聯合報）