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新聞評論/蔣萬安連環九問 沈伯洋人設打回原形

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2026台北市長選戰電視辯論會，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左），對民進黨台...
2026台北市長選戰電視辯論會，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安（左），對民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）連環九問，大部分問題沈都沒回答。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文以蔣萬安辯論中連環九問為主軸，批評沈伯洋迴避廢死、毒駕、老人福利與國防等爭議，質疑其人設雖變但立場矛盾未解。

台北市長選舉首場電視辯論精彩落幕，藍綠各自評判勝負得失。不過，在交叉詰問中有個連續追問的片段，攻守皆堪稱經典。台北市長蔣萬安舉出民進黨候選人沈伯洋過去的談話，從「雙城論壇是滲透的破口」到「希望以後台北有獨立公投」，連環九問「這句話是誰說的？」沈伯洋則以「中央事項」為由輕巧閃過其中八問，只同樣以蔣萬安曾說過的雙城論壇前提集中反擊；辯論技巧高明，但大部分的問題都沒回答。

「都更需要的是動工跟完工，最重要的是陪伴」，在辯論中自然流露的「伯洋體」風格，反映了沈伯洋人設與政見的特質。但蔣萬安連拋九問，廣泛涵蓋雙城論壇、國防安全、普發現金、青鳥行動、廢死立場、國家認同、財政劃分、民粹獵巫與獨立公投等議題，卻更能解構沈伯洋的人設。這些話都曾經是沈伯洋的「金句」，如今對於一位首都市長候選人來說，卻顯得格格不入。蔣萬安的詰問，除了檢測沈伯洋的市政熟悉度外，也是凸顯沈伯洋對一些重大議題立場的前後矛盾，甚至要把沈伯洋已經成功改變的人設打回原形。

蔣萬安的追問，氣勢奪人；沈伯洋的閃躲，輕巧靈活，甚至立即回馬一槍，翻出蔣萬安的雙城論壇前提談話，借蔣之矛攻蔣之盾。然後，蔣萬安九問中的另外八問，也就自動跳過了；「中國飛彈打過來，對我們有很大的幫助」、「中華民國是類殖民體制」…，這些立場表述彷彿從來沒人說過，也沒人聽過。沈伯洋的輕舟，又過萬重山。

然而，人設雖改變，卻不可能船過水無痕。沈伯洋說過「我比較吃廢死這一套」，也寫過「毒品只是藥」；立法院最近三讀修法，毒駕10年內再犯致死者可處死刑，但沈伯洋和其他綠委並未投票，就被質疑放不下過去廢死和毒品除罪化主張，因此避開毒駕修法；沈伯洋雖極力澄清，但電視辯論時，仍被蔣萬安批評酒駕、毒駕、廢死都站在加害者的立場。

除了受害者獲得的關注比不上加害者，綠營阻擋老人福利也振振有辭。藍白聯手修法明訂中央全額補助老人健保費；行政院和民進黨立院黨團以衝擊健保財務、排擠弱勢等理由強烈反對，沈伯洋等參選縣市長的綠委也缺席投票。諷刺的是，沈伯洋等既不敢投反對票阻擋老人福利，又不敢表態取消地方政府現行老人健保補助，只好選擇缺席不投票。

沈伯洋辯論時允諾，上任市長100天做到3件事：種樹、解決兒虐、營養午餐。市長百日解決兒虐，羨煞國軍弟兄姊妹；因為沈伯洋身為立法院外交與國防委員會委員，卻漠視軍中霸凌。軍中發生財物遭竊，疑被吃案。沈伯洋說他10月連假收到陳情，收假後就向國防部反映，是第一時間關心此案的人。但爆料者表示，向沈伯洋陳情卻沒回應；國民黨立委徐巧芯也打臉說，她在9月就已詢問國防部並回應陳情人，但沈伯洋還沒回覆。軍中發生疑霸凌墜樓，有士官長寫信給沈伯洋，沈太忙看不到信，於是改到社群平台貼文希望沈伯洋能關心此案。不過，沈伯洋選舉太忙，哪管國防部長顧立雄「屠龍者終成惡龍」？

為了選舉，沈伯洋必須改變人設；改了人設，就只能狡飾過去言行與立場；為了選票，他又刻意迴避老人福利和毒駕修法。但迴避民生福祉修法，卻不迴避利益，例如黑熊學院補助和家屬賺紅錢。他也保證未來要解決兒虐問題，卻無視現在軍中霸凌與人權問題，甚至說謊、搶功、配合「國防布」。沈伯洋成功改變的人設，其實已經破毀。

精華 FAQ

  • 文章指出，蔣萬安的9問涵蓋雙城論壇、國防安全、普發現金、廢死、國家認同與獨立公投等議題，目的在檢驗沈伯洋對市政與重大公共議題的熟悉度，並凸顯其過往言論與現任候選人形象之間的落差。

  • 沈伯洋多以「中央事項」作為回應，避開大部分問題，只針對蔣萬安先前談過的雙城論壇前提反擊，展現靈活的辯論技巧，但也因此被批評沒有實質回答多數核心爭點。

  • 評論認為沈伯洋為了選舉刻意調整人設，卻仍無法抹去過去對廢死、毒品除罪化與軍中人權等議題的立場爭議，甚至在老人福利、毒駕修法等議題上選擇迴避，因而被指人設已經破毀。

沈伯洋 蔣萬安 雙城論壇

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