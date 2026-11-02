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盧秀燕誇蔣萬安辯論佳 沈伯洋被酸已知題目還出洋相

台灣新聞組／台北2日電
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民眾黨主席黃國昌說，辯論題目事前就給了，沈伯洋還可以答得如此不知所云，真的是「太...
民眾黨主席黃國昌說，辯論題目事前就給了，沈伯洋還可以答得如此不知所云，真的是「太離譜了」。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長電視辯論後，藍營與綠營圍繞蔣萬安表現、沈伯洋是否提前知題及辯論公平性展開激烈攻防。

台北市長電視辯論後，藍營士氣大振。台中市長盧秀燕昨說，台北市長蔣萬安辯論表現非常好，把氣勢拉上來，民調從辯論前小輸到小贏，但還沒超過誤差值，仍要繼續加強，且對手沈伯洋挾黨國資源，選前要小心防範可能有「更強大、惡劣的招數」。民眾黨主席黃國昌說，沈伯洋辯論回答得不知所云，很少看到表現差距這麼大的辯論會。

本報系聯合報報導，綠營人士表示，內部評估蔣萬安「谷底已過」，外界原本低期待值，蔣的辯論猛攻反倒大加分，呼籲綠營支持者戒慎恐懼，選戰步步為營。民進黨發言人林楚茵說，沈伯洋支持度在辯論後不降反升，顯示市民不埋單政治攻擊。

不過，網路社群不斷有綠營網軍攻擊蔣萬安辯論低頭看稿，質疑主辦單位提前洩題。沈伯洋前天表示，「一天前主辦單位有把題目給他，不知為何會有這樣決定？」昨再被問公平性時，沈則稱「沒有什麼不公平」，事前辯論磋商都有討論，因他很想促成辯論，全部都接受；但他也表示，若有下一場辯論，「即問即答最好」。蔣萬安昨說，媒體提問都是照主辦單位過去慣例進行，不管TVBS、三立、雙方陣營，其實都很清楚。

黃國昌昨說，辯論題目事前就給了，沈伯洋還可以答得如此不知所云，「你要當市長，對市政不熟悉，當然是個問題」，更嚴重的是，這已不是熟不熟悉市政的問題，而是沈根本沒當一回事，真的是「太離譜了」。他很少看到表現差距這麼大的辯論會，兩人對市政了不了解，以及願景、能力，在辯論會上已經一覽無遺。

聯電創辦人曹興誠在臉書發文，質疑這是一場「假辯論」，只是看誰在口舌上可以電爆對手，建議沈伯洋不必再去參加其他假辯論。國民黨立委徐巧芯表示，「看來曹興誠也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊。」

台北中國時報報導，台北市長候選人首場電視辯論會落幕，媒體提問環節因「事前提供題目」引發政治攻防。蔣萬安在媒體提問時頻頻看稿，遭質疑有洩題，蔣萬安競選總幹事羅智強表示，媒體提問題目是事前提供，TVBS也指兩次辯論協調共識，依四年前市長辯論會模式提供雙方題目；沈伯洋則說，確實有先提供題目，但他不知道為何有這樣的決定。

蔣萬安1日強調，媒體提問依照主辦單位規定與過去主辦慣例進行，主辦方TVBS、三立及雙方陣營都很清楚了解。羅智強則砲轟，早在協商時就獲得沈伯洋競選總幹事吳思瑤同意，沈辯論表現差還踩著盟友身體，欺騙支持者感情。

精華 FAQ

  • 盧秀燕認為蔣萬安辯論表現非常好，成功把氣勢拉上來，帶動民調從辯論前小輸變成小贏，但仍未超過誤差值，後續還要持續加強。

  • 網路社群與藍營指控，媒體提問環節可能事前洩題，因沈伯洋曾說主辦單位一天前把題目給他；不過他也解釋是照協調流程進行，若有下一場辯論希望改成即問即答。

  • 因蔣萬安與沈伯洋表現形成強烈對比，藍營認為沈答得不知所云，綠營則稱辯後支持度上升；加上題目是否事前提供、是否公平，讓各方持續在輿論上交鋒。

盧秀燕 沈伯洋 蔣萬安

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