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沈伯洋拋「無限都更」 蔣競辦：土地、財源在哪？

台灣新聞組／台北2日電
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尋求連任的台北市長蔣萬安（圖）1日出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋...
尋求連任的台北市長蔣萬安（圖）1日出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋先後到場，兩人未碰頭，都穿上紫色上衣，展現與勞工站在同陣線的態度。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋拋出「無限都更」構想，主張先以公有地或社宅等資源蓋出可搬入住宅，再循環推進都更；蔣萬安陣營則批評其缺乏土地、財源與制度銜接的具體規劃。

民進黨台北市長候選人沈伯洋前天在辯論會表示，「都更需要的是動工和完工，但最重要的是陪伴」，會後「陪伴」一詞引發熱議，台北市長蔣萬安被發現也曾說過「都更是陪伴」。蔣萬安昨說，推動都更絕非單靠宣傳字眼，他在辯論會中闡述的是具體執行政策，市府積極降低公辦都更門檻，擴大基準容積等；都更除了協助試算與召開說明會，拿出實際政策才是讓老舊建物更新真正往前推進的根本關鍵。

尋求連任的台北市長蔣萬安1日出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋（圖）...
尋求連任的台北市長蔣萬安1日出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋（圖）先後到場，兩人未碰頭，都穿上紫色上衣，展現與勞工站在同陣線的態度。（記者潘俊宏／攝影）

沈伯洋前晚赴萬華造勢再拋「無限都更」政見，他昨說，這套理論大原則就是民眾只要搬一次家，「能走到出口才是重點」，也是他與蔣萬安在都更政策最大的不同；先蓋出能讓大家搬進去的住宅，來源可能是閒置的公有地、社宅房源等國家土地，透過住戶交換機制，人可以先搬進來，市府取得另一個地方的權利，原處不同意的就會變少，都更就有辦法往下走，完工又可再當作新中繼宅，循環無限都更。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰昨表示，沈伯洋主張透過盤點公有地、利用聯開宅及公辦介入等方式取得住宅，再讓需要都更的住戶搬入。楊沛緰質疑，沈伯洋未具體交代換屋估價、產權移轉，以及如何銜接現行都更、危老條例與權利變換制度。

楊沛緰指，沈伯洋自創「無限都更」，看似處理資訊不足、行政協助及補助申請等問題，卻未見解決更棘手的產權整合、住戶不同意、建商財務、土地價值及重建成本等關鍵障礙。此外，外界不清楚整宅基金基準規模，增加20%只是抽象比率，不是完整的財政計畫，更欠缺配套人力規畫；至於沈伯洋宣布無限都更第一件事是先把住宅蓋出來、以地上權住宅打破土地私有的觀念，當務之急是，台北市寸土寸金，新房子要蓋在哪裡？

面對蔣萬安現任者優勢，洋流政見的通病，以為先喊先贏，反正網軍會跟風叫好，但政見若沒有對症下藥，可能惡化「地獄都更」問題。沈伯洋的夢幻政見「不知預算、不訂期程、不切實際」，只見空洞的美好與溫暖，結果恐怕「屋老、人更老」。

沈伯洋批評蔣萬安都更政策「只有入口、沒有出口」，自己卻連要蓋多少房子、需要多少土地、花多少人力和預算都說不清楚，根本是親自示範「問A亂答B」；如果光喊陪伴就能讓老屋變新屋，住屋交換就能讓土地無限循環，這套政見或許可角逐「諾貝爾都更獎」。不過，城市更新不能光靠口號聲量，市民更不能拿自己的家園，陪候選人玩一場政治實驗。

精華 FAQ

  • 他主張先由市府盤點公有地、社宅房源或聯開宅，蓋出可先搬入的住宅，讓住戶只需搬一次家，再透過交換機制逐步完成重建，完工後還可作為新的中繼宅循環使用。

  • 競辦質疑他沒有說清楚換屋估價、產權移轉、如何銜接都更與危老條例，以及住戶不同意、建商財務、土地價值和重建成本等關鍵問題，也缺乏完整財政與人力規劃。

  • 爭議在於都更究竟該靠口號宣傳，還是要提出能落地的執行細節。沈伯洋強調先解決住戶搬遷與出口問題，蔣萬安陣營則認為若未解決土地與預算，政見難以實現。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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