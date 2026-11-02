我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

高雄選情／柯志恩直球辯論破圈 綠營憂賴瑞隆不穩

台灣新聞組／高雄2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長選戰因電視辯論出現消長，柯志恩以直球攻勢打開話題，綠營則因賴瑞隆表現與爭議應答承受壓力，雙方進入最後衝刺。

「高雄不夠穩。」打從民進黨市長初選後，這樣的耳語始終沒消散。綠營地方人士直言，關鍵就出在人選上，賴瑞隆的政治火候，比起歷任綠營高雄市長，明顯差了一截。原本就偏冷的選情，如今因一場電視辯論會，造出「賴瑞隆連唸稿都吃螺絲」的形象，藍綠氣勢也出現消長。

民進黨人士表示，賴瑞隆陣營自選戰開打以來，嘗試過多項貼近年輕人、中間選民的宣傳方式突破，但從結果面來看，和國民黨候選人柯志恩的差距始終拉不開。

電視辯論會後，柯志恩在電視辯論會戰力爆表，不看稿又對賴瑞隆「用人」、「用錢」問題直球對決，論述風格符合不少南部人口味，影片在社群瘋傳，產生意想不到的「破圈」效應，讓藍營士氣大振，競選總部獲得不少正向回響，感受沉悶的選情重新熱絡起來，藍營士氣大振。

電視辯論會後，柯志恩在傳統市場、宮廟拜票時，有不少民眾主動打氣，直呼「辯論很精彩」，許多人讚她展現氣勢，「感覺好像催出不少票」。

賴瑞隆的社群也湧入大量留言，支持者讚他辯論台風穩健，批柯志恩把辯論會當謾罵舞台。不過，部分綠營支持者在社群上直言，賴瑞隆表現不如預期。不少支持者感慨，當初若是林岱樺或邱議瑩對決柯志恩，辯論後絕對不會是這種結果。部分綠營支持者也認為賴表現不如預期，高雄市長陳其邁近來助選可見加大力道。

賴瑞隆更大的失分，出現在政治獻金、派系關係及相關爭議的回答。面對質疑沒有完整說明，而以「造謠抹黑」或「依法辦理」概括帶過。

距離投票日剩不到一個月，民進黨在最後關頭採取防禦型打法，力求不出錯，吹哨號召基本盤歸隊，組織陸戰是決戰重點。

國民黨則要激起中間選民想改變的想法。立法院長韓國瑜久違地重回高雄助選，日前在柯志恩的造勢場上，送上一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，現場氣氛和加油聲是當天的最高點，「韓流」氣勢重現，反映出高雄民心思變的底氣還在。

藍營人士指出，有別於台南「綠到出汁」，高雄藍營基本盤雖居於弱勢，但中間選民人數有一定比例，足以撼動選舉結果，絕非民進黨囊中物。

賴瑞隆身背派系、綠能業者等包袱，又缺個人魅力，讓綠營感受到壓力；柯志恩因太像「柯教授」，不夠接地氣，如何吸引中間選民，是她在選戰的最後一哩路。

精華 FAQ

  • 報導指出，綠營內部早就對賴瑞隆的政治火候有疑慮，辯論會後又被放大成「唸稿吃螺絲」與應答不夠完整的印象，使地方人士對選情更感不安。

  • 因她在辯論中不看稿、直接點出賴瑞隆的用人與用錢問題，論述強硬且具攻擊性，影片在社群快速擴散，連市場與宮廟拜票都獲得民眾主動加油。

  • 民進黨主打防禦型打法，強調不出錯並催出基本盤，重點放在組織陸戰；國民黨則借韓國瑜助選與辯論熱度，訴求中間選民想改變，拉抬翻盤機會。

民進黨 國民黨

上一則

「學校午餐行政 勿轉嫁教師」台教團籲午餐執行秘書專職化

下一則

賴總統稱健保費不漲 在野質疑封殺老福法

延伸閱讀

高雄辯論效應 柯志恩有話直說對上南部人「氣口」 賴瑞隆唸稿吃螺絲

高雄辯論效應 柯志恩有話直說對上南部人「氣口」 賴瑞隆唸稿吃螺絲
高雄民調 柯志恩33%緊追賴瑞隆40% 26%未定成勝負關鍵

高雄民調 柯志恩33%緊追賴瑞隆40% 26%未定成勝負關鍵
高市長辯論火爆 柯志恩質疑「一手收錢一手辦事」 賴瑞隆撇清

高市長辯論火爆 柯志恩質疑「一手收錢一手辦事」 賴瑞隆撇清
高雄市長辯論火花四射 學者：中間選民走向是未來重點

高雄市長辯論火花四射 學者：中間選民走向是未來重點

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」