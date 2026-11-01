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高雄民調 柯志恩33%緊追賴瑞隆40% 26%未定成勝負關鍵

台灣新聞組／高雄2日電
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民進黨市長候選人賴瑞隆（左）和高雄市長陳其邁，1日為民進黨高雄市議員競總成立站台...
民進黨市長候選人賴瑞隆（左）和高雄市長陳其邁，1日為民進黨高雄市議員競總成立站台，合唱「快樂的出帆」。（記者張議晨／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長民調顯示賴瑞隆暫以40%領先柯志恩33%，但26%未表態仍是勝負關鍵，辯論表現與選民動向都可能改變戰局。

本報系聯合報高雄市長最新選情民調發現，民進黨賴瑞隆以4成支持度領先國民黨柯志恩的3成3，2成6選民未決定；4成9選民看好賴瑞隆當選，也高於看好柯志恩的2成1。

對於民調結果，國民黨高市長候選人柯志恩指出，這分民調在電視辯論會前進行，辯論後許多政策理念被認同，有感到藍軍氣勢有所提升，「我們會繼續努力，持續衝刺，爭取選民認同」。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則表示，謹記市長陳其邁「戒慎恐懼」的提醒，勇於承擔責任並謙卑面對鄉親的託付。

高雄市長選戰5人角逐，呈藍綠對決局面。除了民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委柯志恩外，還有張靜、王肇民及洪方隆等3人參選。調查發現，6成2高雄選民關心這次市長選情，3成3不關心，選情關心度明顯不如台北市的7成9。

如果明天投票，4成選民支持賴瑞隆，3成3支持柯志恩，其他3位參選人在藍綠夾殺下，選票浮現不多，支持度合計不到1%；另有2成6選民仍未決定，將是選戰勝負關鍵。

政黨傾向差異方面，國民黨支持者有8成8擁護柯志恩，民進黨支持者則有8成2力挺賴瑞隆，藍營凝聚力略高於綠營；民眾黨支持者中，6成支持柯志恩，9%支持賴瑞隆；中立選民則是2成5挺柯，2成2擁賴，5成3仍在觀望。

4成9選民看好賴瑞隆當選，看好柯志恩勝選者為2成1，3成無法判斷；即使是國民黨支持者，也有2成9看好賴瑞隆勝選，僅5成5看好柯志恩贏。觀察候選人喜好度，選民對兩人的好惡相近。3成2選民喜歡柯志恩，3成2不喜歡，3成7無意見；賴瑞隆則有3成3選民喜歡，2成9不喜歡，3成9無意見，兩人好感度都仍有拉抬空間。

從政表現方面，3成6選民滿意賴瑞隆擔任立委的表現，1成8不滿意；柯志恩擔任立委的表現獲3成1選民肯定，2成6不滿意，均有4成以上選民對兩人立委表現好壞無法評價。

市政議題方面，3成2選民認為賴瑞隆提出的市政願景較吸引人，2成3較認同柯志恩；解決青年外流、留住高雄青年方面，3成2認為賴瑞隆較有能力，2成4肯定柯志恩。至於高雄市府超過2000億（台幣）的債務問題，2成7認為賴瑞隆較有能力處理，2成2認為柯志恩較有辦法，3項市政議題都有超過4成4選民無法判斷兩人優劣。

中山大學政治所榮譽教授廖達琪分析，高雄整體選情偏冷，未表態率偏高，藍綠陣營候選人若能激起熱情，柯志恩仍有翻盤可能；東海大學政治系專任教師張峻豪則認為，屆時輸贏落在10萬票之內；中山大學政治經濟系特聘教授張其祿說，未表態選民可能會受辯論結果或其他因素影響，只要有3%左右選民動搖，都可能改變選舉結果。

國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）在電視辯論會後破圈，1日在多個助選場合受到許多人...
國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）在電視辯論會後破圈，1日在多個助選場合受到許多人鼓勵與支持，她對民調結果表示會持續衝刺。（圖／柯志恩臉書）

精華 FAQ

  • 民調顯示民進黨賴瑞隆以40%支持度領先國民黨柯志恩的33%，兩人差距不算大，且仍有26%選民尚未決定，顯示選情尚未定局。

  • 政黨傾向差異明顯，國民黨支持者有8成8挺柯志恩，民進黨支持者則有8成2力挺賴瑞隆；中立選民有5成3仍觀望，最可能成為最後關鍵。

  • 除了支持度，民調也顯示辯論後可能影響觀感，且高雄選情偏冷、未表態率高。學者認為只要約3%選民動搖，就可能改變最後結果。

民調 陳其邁 國民黨

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