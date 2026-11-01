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盧秀燕讚蔣萬安辯論會表現好....民調由敗轉勝 但要注意「兩件事」

記者余采瀅／台中即時報導
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台中市長盧秀燕1日參加國民黨中市議會副議長顏莉敏競總成立大會。（記者余采瀅／攝影...
台中市長盧秀燕1日參加國民黨中市議會副議長顏莉敏競總成立大會。（記者余采瀅／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕肯定蔣萬安在政見辯論後拉抬氣勢、民調翻正，但也提醒勝差未穩，仍須防範對手在選前出招與資源攻勢。

台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋10月31日政見辯論會，攻防不斷，受到各界關注。台中市長盧秀燕今天表示，蔣萬安的表現非常的好，所以民調從辯論前小輸到小贏4%，但她有擔心，並沒有超過誤差值，所以還不夠穩固，要繼續加強，且要防範對手挾黨國的資源，選前可能會有更強大、惡劣的招數。

盧秀燕1日早參加國民黨中市議會副議長顏莉敏競總成立大會，盧受訪表示，蔣萬安的表現非常的好，可以從民調看得出來，因為在辯論會之前，蔣萬安是小輸的；可是經過辯論以後，TVBS立刻做了一個民調，蔣萬安小贏4％。從辯論前小輸，到辯論完小贏。可以看得出來蔣萬安表現很好，把氣勢拉上來了。

盧秀燕表示，雖然他的民調由敗轉勝，不過，她其實有些擔心，首先10月31日的民調看起來小贏4％，並沒有超過誤差值，所以還不夠穩固，要繼續加強的地方。其次，蔣萬安辯論完以後，情勢反敗為勝，但對手挾黨國的資源，可能會更強大、更有惡劣的招數，在選前20幾天要特別注意、防範跟加強。

盧秀燕提到，10月31日辯論，主辦單位事先有把提問人的題目給雙方候選人陣營，可是沈伯洋陣營收到題目後，似乎沒有把題目給沈伯洋本人，以至於沈沒有辦法答覆得很好，因此沈說他沒有事先收到提問資料，事實上主辦單位已經事先給了資料。

盧秀燕也稱讚蔣萬安是個有禮貌，且很感恩的人，他結論上有感謝歷任台北市長，尤其柯文哲市長，柯市長是他的前任，對柯打下的市長良好的基礎感謝與致敬，這部分反應也很好。

精華 FAQ

  • 她認為蔣萬安表現非常好，能把辯論前的小輸扭轉為辯論後的小贏4%，顯示他在辯論中成功拉抬氣勢，也帶動外界對其選情的正面觀感。

  • 她指出辯論後雖然民調小贏4%，但並沒有超過誤差值，因此還不能視為穩定領先，後續仍要持續加強表現，避免選情再度波動。

  • 她擔心對手挾黨國資源，可能在選前20幾天使出更強大、甚至更惡劣的招數，因此提醒陣營必須提高警覺，做好防範與因應。

蔣萬安 盧秀燕 民調

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