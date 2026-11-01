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新聞評論/不副署老福法 卓榮泰準備放生綠選將？

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立法院三讀修正《老人福利法》，明訂中央補助長者健保費，行政院長卓榮泰須在11月6...
立法院三讀修正《老人福利法》，明訂中央補助長者健保費，行政院長卓榮泰須在11月6日前決定是否副署。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

文章認為卓榮泰若以程序理由不副署老人福利法，將等同否決多數綠營地方選將主張的長者健保補助，並可能讓民進黨執政縣市承受政治反噬。

立法院三讀修正《老人福利法》，明訂中央補助長者健保費，行政院長卓榮泰將在11月6日前決定是否副署。卓榮泰已經以「程序不合，實體不究」說明立場，外界猜測他很可能再度以違憲的不副署手段否決法案。一旦卓榮泰決定不副署，影響最大的將是地方政府；尤其多位喊出擴大或延續此政策的綠營選將，更形同被卓榮泰「放生」。

卓榮泰所謂的「程序不合，實體不究」，指的是在法律上的「先程序，後實體」原則。此原則如果放在行政院具有行政裁量權或依法行政的事項上，還算適切；但他所稱違反憲法第70條、《預算法》91條，唯一有權認定者只有憲法法庭。也就是說，《老人福利法》修法是否程序不合，根本不是行政院可認定的權限；所謂「程序不合、實體不究」，恰好適用於卓榮泰所有的不副署決定。

過去卓榮泰不副署，理由不一。從「違反預算法」到「違背社會正義」，所有理由都只是「為不副署而不副署」的藉口；實際上就是「賴清德總統和卓榮泰說了算」，把副署當成法案絕對否決權。

這次卓榮泰避談「實體」，也不是真的多麼在乎「程序」。因為包括民進黨執政的台南、高雄、屏東和嘉義縣在內，多數縣市已經對長者健保費提供不同程度的補助。而此次縣市長選舉，更至少已有十位民進黨候選人喊出擴大、續辦長者健保補助；其中屏東縣長周春米提出取消排富，還獲得賴清德總統背書。如果卓榮泰說「實體」有問題，就等於打了幾乎所有民進黨縣市長和多數候選人的臉。這也是為何立法院表決時，具有現任立委身分的十位民進黨選將「集體落跑」了。

因此對於補助長者健保費，已是幾乎所有地方政府的共識，當然也是所有民進黨縣市長候選人的共識；問題只是「補助範圍」和「由誰出錢」。全民健保是全國性制度，本應全國標準一致；民眾因為戶籍不同而有差別待遇，就是政府的失職，由中央統一政策並埋單理所當然。

目前各縣市補助標準不一，主要原因就是地方政府財政情況不同。略計各縣市補助長者健保經費所占總預算比例，最高的是基隆市、南投縣和台南市，都大約在2％上下；而台南市在六都中總預算最少、財政最拮据。再從人口比例看，目前民進黨執政縣市，幾乎都在65歲以上老人比例較高的前段班。若還是由地方政府埋單，對民進黨執政縣市可能相對影響較大。

事實上，如果卓榮泰對《老人福利法》修正有意見，並非只有違憲不副署一途，尚有其他解決之道。行政院大喊補助長者健保費會大幅增加政府支出；但多數支出只是由地方政府轉移中央負擔，並且僅占中央政府總預算1%。另有部分人士擔心，原本諸如長者裝假牙、置換水晶體等醫療補助法源被刪，反使長者權益受損；但如果行政院也認為如此，大可提案修法，只要朝野有共識，兩者並行不是問題，只是民進黨願不願意這麼做而已。

賴政府為選舉發放的紅包不知凡幾，但對補助長者健保費與兒少未來專戶，卻標準不一、自相矛盾；背後原因就是「政策紅包得由民進黨發」、「朕不給的，你不能要」。賴政府將不副署當作對抗在野黨的武器，濫權違憲已是不爭事實。但過去不副署的法案，或可說限制執政黨權力，或不符合綠營執政縣市利益；但此次補助長者健保費法案，民進黨執政縣市受惠更大。卓榮泰吝於照顧長者福利，寧可放生民進黨執政縣市和綠營選將嗎？（轉載自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 焦點在他是否會依憲政程序完成副署，還是以「程序不合，實體不究」為由不副署。文章批評這可能是用程序爭議包裝對法案的實質否決。

  • 因為多數民進黨執政縣市已補助長者健保費，也有不少綠營選將主張擴大或延續政策。若中央否決，等於打臉地方執政與選舉承諾。

  • 文章主張健保是全國性制度，補助標準不應因戶籍而異，中央統一埋單較合理。若行政院有疑慮，也可改以修法處理，而非直接不副署。

卓榮泰

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