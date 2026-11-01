TVBS民調：辯論後支持度 蔣46％沈42％、47%認沈表現較好

2026台北市長選戰電視辯論會，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，與民進黨台北市長候選人沈伯洋，這次同台辯論，將針對個人政見與時事議題進行答辯。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： TVBS辯後民調顯示，蔣萬安以46%小幅領先沈伯洋的42%，但辯論表現與收看情況都讓選情更趨激烈，雙方支持與好感度皆上升。

台北市長候選人31日電視辯論會，主辦方之一TVBS的民調 中心隨即公布辯後即時調查，問到不論有沒有看電視辯論，若明天就投票挺誰？在有投票意願的台北市民中，蔣萬安 獲46%支持度，沈伯洋 為42%，雙方差距由10月上旬的8個百分點，大幅縮窄至4個百分點，戰況相當激烈；至於辯論表現評價，則是沈伯洋獲得較多肯定。

據TVBS報導，最新民調結果顯示，高達93%台北市民表示會去投票，其中80%一定會、13%可能會，僅5%表示不會去投票，投票意願在辯論後進一步升高。在有投票意願的台北市民中，蔣萬安支持度為46%，沈伯洋支持度為42%，雙方差距由5月下旬的28個百分點、10月上旬的8個百分點，進一步大幅縮窄至4個百分點，另有12%尚未決定支持對象。選情已進入高度緊繃的拉鋸狀態。

根據TVBS說明，民調中心動員98位訪員，在辯論結束後立即展開訪問，截至晚間6時，共完成1747份台北市民有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.3個百分點以內。

針對電視辯論會的表現評價，據報導，有47%台北市民認為沈伯洋的表現比較好，40%認為蔣萬安表現較好，沈伯洋略高出7個百分點，另有13%表示不知道或沒有意見。而相較辯論前（10月12日）的調查，認為蔣萬安表現會較好的比例增加10個百分點（30%增至40%），認為沈伯洋表現會較好者也增加6個百分點（41%增至47%），未表態率則由30%大幅下降至13%，顯示多數市民在觀看辯論後皆已形成明確評價。

調查也顯示，交叉分析發現，電視辯論會對選民投票意向產生明顯牽動：在有收看電視辯論的選民中，沈伯洋支持度達52%，反超蔣萬安的41%，雙方相差11個百分點，未決定者僅7%；而在沒有收看的選民中，蔣萬安支持度則達54%，明顯高於沈伯洋的27%，未決定者占20%。

在最新支持度結構上，報導指出，20至29歲年輕選民沈伯洋以48%領先蔣萬安的40%；30至39歲蔣萬安支持度為51%，沈伯洋為42%；40至49歲蔣萬安支持度為46%、沈伯洋43%；50至59歲蔣萬安50%、沈伯洋42%；60至69歲蔣萬安以48%領先沈伯洋的42%；70歲以上雙方更以40%對39%呈現拉鋸。

報導說，在候選人喜好度方面，辯論過後兩位候選人的喜好度雙雙上升。蔣萬安喜好度由10月初的49%回升至55%，不喜歡比例微降至31%，14%沒意見；沈伯洋喜好度也從44%成長5個百分點至49%，不喜歡比例微降至35%，另有16%沒意見。兩人好感度皆維持正向且差距不大，顯示這場直球對決的辯論會使雙方在選民心中之形象與特質皆更加鮮明。