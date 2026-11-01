高雄辯論效應 柯志恩有話直說對上南部人「氣口」 賴瑞隆唸稿吃螺絲

高雄市長電視辯論落幕，國民黨市長候選人柯志恩的火力全開，在地方收獲支持者好評。（記者郭韋綺／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市長辯論後，柯志恩以強勢直言風格掀起話題，賴瑞隆則因讀稿表現受批評，辯論效應也讓藍營士氣明顯升溫。

國民黨 高雄市長候選人柯志恩前晚在辯論會對民進黨 候選人賴瑞隆火力全開，有話直說的風格對上南部人「氣口」，影片在社群瘋傳；她昨天到賴瑞隆立委本命區小港掃市場時，收獲好評，柯志恩自己都說，感受到支持者的振奮。

賴瑞隆陣營則說，辯論表現交由市民評分，也尊重外界評論。辯論會後，賴瑞隆的網路社群湧入大量留言，綠營支持者肯定他問政溫和、辯論台風穩健，批柯志恩把辯論會當謾罵舞台。但不少網友則酸賴瑞隆頻頻看稿、畏畏縮縮，諷刺「沒稿就不會辯論」，甚至指林岱樺 或邱議瑩對決柯志恩，口才都比賴好。部分綠營支持者更坦言，賴瑞隆表現不如預期。 高雄市長選舉辯論落幕，高雄市長陳其邁稱讚民進黨候選人賴瑞隆（左）踏實說明政見及市政建設。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

高雄市長選情偏冷，市長辯論本不受多大關注，柯志恩前天在現場戰力爆表，還在結辯時脫稿演出，轟新潮流看不起高雄人，派二軍上陣，被網友形容很「派」；賴瑞隆則相對拘謹，全程頻頻低頭看稿。

網友評「一個讀稿、一個全不看」，還酸「賴瑞隆連唸稿都吃螺絲」。前立委沈富雄評兩人辯論表現，指賴瑞隆浪費一個半小時。高雄市長陳其邁則說，辯論會成了吐槽大會，柯志恩口才伶俐，給人「教師」印象，喜歡說理、打分數，辯論會像回到立委身分，幾乎花了四分之三時間批評對手；賴瑞隆則如預期，踏實說明政見及市政建設；後續如果還有政見說明會，希望減少人身攻擊與貼標籤，回歸政策內容。

一名藍營人士表示，柯志恩在辯論中口才便給，對賴瑞隆「用人」和「用錢」問題直球對決，毫不拐彎抹角，符合不少南部人口味，會後影片大量流傳，競選總部獲得不少正向回響，感受沉悶的選情重新熱絡起來。

柯志恩昨天連跑九場公開活動，替議員候選人們站台，也參加地方組織活動，第一站就前進小港市場；賴瑞隆則是橫掃旗山、小港、茄萣、路竹和鳳山五個行政區。

柯志恩昨早掃街時受訪，透露講稿忘在休息室，不過她對市政問題已準備好，有無講稿不是重點。在傳統市場、宮廟拜票時，有民眾主動打氣，直呼「昨天辯論很精彩」。柯志恩說，辯論前後氣氛明顯不同，令她驚訝的是許多人認為她展現氣勢、把道理講出來，大家對這樣的結果都滿振奮，「感覺好像催出不少票」。

輔選人士指出，從各地回饋的訊息來看，還在觀察到底是同溫層自嗨還是真的破圈，從前者的角度看，柯志恩的怒火打開了藍軍對綠營怨氣的宣洩口，從後者角度看，希望能爭取更多高雄的中間選民注意到這場選舉，願意出門投票。

網友形容柯志恩態度強勢、用詞尖銳，柯說，她對賴瑞隆每次的回應非常有意見，例如，她質疑賴瑞隆收受雲豹政治獻金及用人標準，賴瑞隆都跳針式回答，問Ａ不是答Ｂ，是答ㄅㄆㄇ，「畢竟競爭的是高雄市長角色，這件事應講清楚，若用人、用錢這麼低標準，未來怎面對高雄市民？」

針對辯論會上遭柯志恩酸「不要再背稿」，賴瑞隆昨天說，辯論會是讓他跟市民詳細說明城市願景、過去政績或未來目標，團隊做了充分準備，也準備相當多資料跟數據，他全力以赴，讓市民知道過去認真努力地完成各項工作。

高雄和台北市長辯論接力登場，高雄藍營輔選人士指出，蔣萬安作為現任者，政績就是最大優勢，只要穩住氣勢；柯志恩在高雄積極爆發性進攻，有機會在最後關頭打出氣勢，衝高藍營選情。