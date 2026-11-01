我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

黑白集/這「柯」不一樣 高雄市長「獎落誰家」懸念大增

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨候選人柯志恩。（圖／少康戰情室提供）
國民黨候選人柯志恩。（圖／少康戰情室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長選情因最新民調與辯論表現升溫，柯志恩僅小幅落後賴瑞隆，且憑基層深耕與穩健形象，使勝負懸念大增。

九合一選舉，台北市蔣萬安沈伯洋大戰遮蔽了各縣市戰火。但根據媒體最新高雄市民調，國民黨候選人柯志恩僅差民進黨候選人賴瑞隆0.1個百分點；加上前晚辯論時，柯志恩的自信穩健與賴瑞隆的緊張看稿形成鮮明對比，讓高雄市長「獎落誰家」懸念大增。

相較於柯（文哲）流、韓流或洋流多憑藉聲量的突然竄起，柯志恩有著更為堅實的地方基礎：她不畏四年前參選高雄市長失利，持續在傳統綠大於藍的高雄政治版圖中深耕；走遍高雄38區、穿破四雙布鞋、泡水勘災的基層行腳形象，打破了許多人對藍營政治人物「只穿皮鞋」的偏見；9月鳳山大造勢，更大大提升了藍營的低迷氣勢。

這根本是一場資源完全不對等的選戰。民進黨挾中央、高雄雙執政優勢，對賴瑞隆的「陸戰」支援何其綿密；更盼能藉網軍側翼強力輸出「洋流外溢」現象，帶動賴瑞隆的「空戰」火力。但看柯志恩持續攀升的聲勢，以及辯論時游刃有餘的表現，顯然也讓洋流外溢現象破了功。

「這柯不一樣」是柯志恩這次競選的口號。在辯論台上，高雄市民看到的是在黨派框架裡拘謹唸稿的賴瑞隆，和自信並自然散發魅力的柯志恩。如果撥開政治攻訐及特定媒體一面倒刻意製造的聲勢雲霧，這一回，有別於歷任市長，柯志恩真的很不一樣！(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 因為最新民調顯示柯志恩只落後賴瑞隆0.1個百分點，差距幾乎可忽略；同時辯論表現又形成強烈反差，讓外界重新評估選戰走向。

  • 報導形容柯志恩在辯論台上自信穩健、自然有魅力，賴瑞隆則顯得緊張且頻頻看稿，兩人對比之下，柯的臨場表現更受肯定。

  • 文章指出她曾在高雄參選失利後仍持續深耕地方，走遍38區、投入勘災與基層經營，並藉鳳山大造勢提升藍營士氣，累積穩固支持。

沈伯洋 蔣萬安 國民黨

上一則

新聞評論/不副署老福法 卓榮泰準備放生綠選將？

下一則

玉山學者去年僅聘13人 近4年最少...校內缺乏整合難留人

延伸閱讀

質疑對手賴瑞隆 柯志恩：高雄沒洋流 只有新潮流

質疑對手賴瑞隆 柯志恩：高雄沒洋流 只有新潮流
高市長辯論火爆 柯志恩質疑「一手收錢一手辦事」 賴瑞隆撇清

高市長辯論火爆 柯志恩質疑「一手收錢一手辦事」 賴瑞隆撇清
高雄6大票倉 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票

高雄6大票倉 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票
高雄市長辯論會火力全開 柯志恩猛攻賴瑞隆詞彙少「稿子準備不夠多」

高雄市長辯論會火力全開 柯志恩猛攻賴瑞隆詞彙少「稿子準備不夠多」

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的