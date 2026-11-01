黑白集/這「柯」不一樣 高雄市長「獎落誰家」懸念大增

國民黨候選人柯志恩。（圖／少康戰情室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市長選情因最新民調與辯論表現升溫，柯志恩僅小幅落後賴瑞隆，且憑基層深耕與穩健形象，使勝負懸念大增。

九合一選舉，台北市蔣萬安 與沈伯洋 大戰遮蔽了各縣市戰火。但根據媒體最新高雄市民調，國民黨 候選人柯志恩僅差民進黨候選人賴瑞隆0.1個百分點；加上前晚辯論時，柯志恩的自信穩健與賴瑞隆的緊張看稿形成鮮明對比，讓高雄市長「獎落誰家」懸念大增。

相較於柯（文哲）流、韓流或洋流多憑藉聲量的突然竄起，柯志恩有著更為堅實的地方基礎：她不畏四年前參選高雄市長失利，持續在傳統綠大於藍的高雄政治版圖中深耕；走遍高雄38區、穿破四雙布鞋、泡水勘災的基層行腳形象，打破了許多人對藍營政治人物「只穿皮鞋」的偏見；9月鳳山大造勢，更大大提升了藍營的低迷氣勢。

這根本是一場資源完全不對等的選戰。民進黨挾中央、高雄雙執政優勢，對賴瑞隆的「陸戰」支援何其綿密；更盼能藉網軍側翼強力輸出「洋流外溢」現象，帶動賴瑞隆的「空戰」火力。但看柯志恩持續攀升的聲勢，以及辯論時游刃有餘的表現，顯然也讓洋流外溢現象破了功。

「這柯不一樣」是柯志恩這次競選的口號。在辯論台上，高雄市民看到的是在黨派框架裡拘謹唸稿的賴瑞隆，和自信並自然散發魅力的柯志恩。如果撥開政治攻訐及特定媒體一面倒刻意製造的聲勢雲霧，這一回，有別於歷任市長，柯志恩真的很不一樣！(轉載自聯合報)