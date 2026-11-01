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另類藍白合 蔣萬安感謝柯文哲為北市奠基 柯要蔣：不要被洋流嚇到

台灣新聞組╱台北1日電
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2026台北市長候選人電視辯論會，國民黨台北市長蔣萬安會後接受媒體訪問。（記者潘...
2026台北市長候選人電視辯論會，國民黨台北市長蔣萬安會後接受媒體訪問。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長辯論會上，蔣萬安感謝柯文哲與歷任市長奠基市政，並稱延續財政紀律讓台北4年減債逾400億元；柯則勉勵蔣做好工作、不要被外在聲勢影響。

台北市長選舉電視辯論會昨結論時，台北市長蔣萬安感謝前市長柯文哲，為北市打下堅實基礎，且柯前市長在民進黨司法追殺之下，面對各項市府議題，依然勇於站出來，「我深表敬佩」。柯文哲昨坦言，從沒想過以後的人會怎麼感謝自己，市政就是一棒接一棒。

蔣萬安昨在結論中指出，一座城市的進步是一代又一代的人累積、共同努力才能達成。他要感謝所有市民朋友，以及所有的公務人員，為台北這座城市付出。同樣的也向過去每一位不同黨派的市長表達感謝，包括黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌市長。

蔣萬安接著說，一棒接一棒的市政，更要感謝柯文哲，且柯前市長所提倡的財政紀律，也是他這四年當中非常重視的市府原則，因此，四年下來，台北市總共減債超過400億台幣，是六都第一。柯前市長在民進黨司法追殺之下，面對各項市府議題的時候，依然勇於站出來，「我深表敬佩」。柯文哲得知後說，當市長就是把該做的工作做好。

對於蔣表現，柯文哲表示，一整天都有行程，只能看一些網路新聞，不過正如自己一開始講的，蔣萬安靜下心來就好，當了三年台北市長，一定比挑戰者有優勢。他也要蔣萬安「不要被洋流嚇到」，把做過的事情說出來就好。

精華 FAQ

  • 蔣萬安表示，台北市政是一棒接一棒，特別感謝柯文哲為城市打下堅實基礎，也肯定柯在面對市政議題時仍勇於站出來，認為這種態度值得敬佩。

  • 蔣萬安指出，自己相當重視柯文哲主張的財政紀律，因此台北市4年下來總共減債超過400億元，並強調這項成果讓台北在六都之中表現居首。

  • 柯文哲表示，蔣萬安當了3年台北市長，靜下心來就會有優勢，並提醒他不要被洋流嚇到，應把自己做過的事情清楚說出來即可。

蔣萬安 柯文哲 陳水扁

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