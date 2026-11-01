尊重雙北團隊選戰節奏 藍軍北北基宜大造勢暫緩
國民黨調整選戰造勢節奏，北北基宜場次暫緩，並尊重雙北團隊布局；藍白合作則由民眾黨主打空戰，集中攻蘇巧慧爭議。
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國民黨調整選戰造勢節奏，北北基宜場次暫緩，並尊重雙北團隊布局；藍白合作則由民眾黨主打空戰，集中攻蘇巧慧爭議。
選戰倒數不足一個月，國民黨昨在新竹縣立體育館舉辦第二場分區萬人造勢活動，為桃園、竹縣、竹市、苗栗等四名縣市長候選人拉抬選情。國民黨表示，原定本月8日的第三場北北基宜造勢配合候選人行程「暫緩進行」；黨中央尊重雙北團隊的選戰節奏，在藍白合部分，讓民眾黨發揮空戰強項，鎖定民進黨新北市長候選人蘇巧慧相關爭議發動攻勢。
據了解，除了北北基宜場次取消，原定14日舉行的第四場「嘉嘉南高屏」聯合造勢，也因高雄候選人婉拒，經黨高層運作後，移師台南安南區樺谷夜市，並順延至15日舉行。
此次地方選舉，國民黨人士表示，黨中央完全尊重雙北團隊的節奏，現階段除了每日舉行例行記者會之外，也成立ＰＫ小組讓所有議員候選人、里長、地方幹部，在同時間掌握正確資訊，短時間內掌握狀況、闢謠反擊。
有關藍白合作，白營人士指出，蘇巧慧有意將選情「冷處理」，民眾黨日前針對蘇巧慧家族等問題提出質疑，已引起部分選民關注。隨著選戰倒數一個月，民眾黨也將攻勢升級，由民眾黨主席黃國昌帶領黨內小雞接連舉行記者會，鎖定蘇巧慧相關爭議發動攻勢。
國民黨人士表示，面對蘇巧慧的苦戰，需要年輕選民與空戰聲量，正是民眾黨的強項，黃國昌在新北也有地緣基礎，兩黨合作順暢。
國民黨表示，原定8日舉行的北北基宜造勢需配合候選人行程，因此決定暫緩進行，黨中央也強調會尊重雙北團隊的選戰節奏，避免強推大型活動影響整體布局。 國民黨認為，民眾黨擅長空戰與年輕選民溝通，因此將由白營針對蘇巧慧相關爭議發動攻勢；藍營則以例行記者會、PK小組與地方組織維持資訊戰與反擊節奏。 據了解，原定14日舉行的嘉嘉南高屏聯合造勢，因高雄候選人婉拒後經黨高層協調，改移師台南安南區樺谷夜市舉辦，時間也順延到15日，顯示黨中央持續因地制宜調整選戰安排。
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國民黨表示，原定8日舉行的北北基宜造勢需配合候選人行程，因此決定暫緩進行，黨中央也強調會尊重雙北團隊的選戰節奏，避免強推大型活動影響整體布局。
國民黨認為，民眾黨擅長空戰與年輕選民溝通，因此將由白營針對蘇巧慧相關爭議發動攻勢；藍營則以例行記者會、PK小組與地方組織維持資訊戰與反擊節奏。
據了解，原定14日舉行的嘉嘉南高屏聯合造勢，因高雄候選人婉拒後經黨高層協調，改移師台南安南區樺谷夜市舉辦，時間也順延到15日，顯示黨中央持續因地制宜調整選戰安排。
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