漏網鏡頭...電視辯論 沈伯洋與蔣萬安先禮後兵握手「一手比讚」全捕捉

台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。(記者曾原信／攝影)

台北市長辯論今登場，民進黨 台北市長參選人沈伯洋 、台北市長蔣萬安 ，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。

蔣萬安、沈伯洋兩人在辯論會前雙方也先到攝影棚確認高度，而沈率先進到攝影棚看到蔣萬安進場也在台下等候，並上前與蔣握手致意，隨即兩人一同上台，並到各置位置確認麥克風、高度後，再度走上台前握手致意，蔣也展現君子風度，率先伸出友誼之手，沈握手當下也偷比讚，氣氛融洽。

台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。(記者曾原信／攝影)

台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。(記者曾原信／攝影)