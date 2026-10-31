我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

女中尉疑遭霸凌輕生 顧立雄認管理疏失 藍營：防長不用負責？

台灣新聞組／台北31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對陸軍王姓中尉墜樓案，國防部長顧立雄（圖）先是在立法院與立委唇槍舌戰，隔天認了...
針對陸軍王姓中尉墜樓案，國防部長顧立雄（圖）先是在立法院與立委唇槍舌戰，隔天認了管理疏失，將旅長等人調職。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

國軍近半個月連發3起意外，206旅女中尉疑遭霸凌輕生案引爆爭議，顧立雄先與藍委激辯，後認管理疏失並啟動調職懲處，引發在野要求究責。

國軍近期意外頻傳，近半個月有陸軍第六軍團步兵206旅王姓女中尉疑遭霸凌墜樓輕生案、吳姓少校心肌梗塞猝死案，以及陸軍第十軍團步兵101旅劉姓上兵休假自傷案等，釀成三條人命。國防部長顧立雄前天在立法院備詢時與立委激烈交鋒，昨態度放軟，證實將206旅旅長江仕文及政戰主任張致瑜調職，也會做適切處分。國民黨立委徐巧芯說，亡羊補牢是最基本的，從環節失靈到責任歸屬，國防部要給家屬交代。

國防部統計自傷案件，近年不斷增加，立法院外交國防委員會前天邀請相關部會，專案報告近三年來「涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置，包含調查情況、後續懲處或安置方案」。

回顧這起藍委槓上防長的爭議案件，206旅王姓中尉上月30日墜樓身亡，本月起陸續有媒體掌握音檔或家屬說法，將全案直指該中尉可能遭到霸凌，陸軍六軍團中旬表示，配合司法調查。

接到陳情的國民黨立委徐巧芯前天在立院質詢此案，顧立雄表示，王姓中尉一開始擔任排長反映無法適應，調整工作後有展開關懷輔導與就診，仍有不適應狀況，心輔機制也介入等。

徐巧芯質疑顧立雄的說法是「胡說八道」，引發顧立雄激動高聲反嗆，「你怎麼可以說我胡說八道？我哪一點胡說八道？」要求徐不應人身攻擊。徐巧芯反擊說，當事人已經無法到這裡講了，半個月三條人命，有沒有良心？洪仲丘事件時，顧立雄當時站在什麼立場和角度？兩人爆發激烈口角。陸軍參謀長陳建義則坦承，206旅的內部管理，確實有許多需要改進之處。

王姓中尉胞兄前晚發出聲明，表示對顧立雄的答詢應對非常失望，「把所有的原因推到妹妹的身上」，作為家屬「不能接受也無法容忍」。

顧立雄昨態度也放軟表示，對這樣年輕生命的喪失都感到非常不捨，而且事發前心輔有介入，但發生這樣的憾事，國防部感到非常痛心；軍方調查後，確認管理存在疏失，心輔工作也有精進空間；二○六旅旅長跟政戰主任都要調職，會懲處相關人員。

徐巧芯透過臉書回應，緊急處理、亡羊補牢，是基本該做的，但家屬等的，還有真相與責任。

國民黨文傳會主委陳以信表示，基層軍官出事就調職，難道國防部長不用負責？2013年洪仲丘事件，民進黨立委高喊軍中人權，要求徹查究責，國防部長也下台，當年喊軍中人權的綠委，怎不敢用同樣標準要求顧立雄負責？國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，這只是最基本的「亡羊補牢」，絕不能當作掩蓋真相的停損點，若通報機制持續失靈、輔導環節毫無作用，國防部就依然是當年的「國防布」，全台父母如何安心將子女交給國軍？

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，顧立雄前一天不思檢討，隔天才急著切割，這算是負責嗎？希望放下傲慢，徹查並公開檢討結果。

軍中再傳霸凌 女中尉墜樓 製表／政治中心
軍中再傳霸凌 女中尉墜樓 製表／政治中心

精華 FAQ

  • 因為國軍近半個月接連發生3起死亡事件，包含女中尉疑遭霸凌輕生、少校猝死與上兵自傷，外界認為軍中管理與心輔機制明顯出問題。

  • 他先在質詢時與徐巧芯激烈交鋒，否認相關說法；但隔天態度放軟，承認206旅管理有疏失，並宣布旅長與政戰主任調職，後續還會懲處相關人員。

  • 藍白陣營認為調職只是基本補救，真正關鍵是釐清真相與責任歸屬，質疑若通報、輔導機制持續失靈，國防部長是否也應負起政治責任。

徐巧芯

上一則

黑色星期五 台股指數瀉1156點 面臨4萬5000點保衛戰

下一則

台獄政弊案 王令麟行賄二審逆轉無罪 高檢上訴

延伸閱讀

國軍半月殞3命 賴士葆批沈伯洋冷回陳情：暖男人設破功

國軍半月殞3命 賴士葆批沈伯洋冷回陳情：暖男人設破功
美軍示警2027具攻台能力 台防長：中國從未放棄武力併吞

美軍示警2027具攻台能力 台防長：中國從未放棄武力併吞
涉飆罵部屬、隱匿危安 遭集體申訴 台北憲兵隊長被調職調查

涉飆罵部屬、隱匿危安 遭集體申訴 台北憲兵隊長被調職調查
即刻生效…台駐日內瓦總領事李冠德涉霸凌 遭拔官調職

即刻生效…台駐日內瓦總領事李冠德涉霸凌 遭拔官調職

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外