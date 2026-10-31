女中尉墜樓 社群轟顧立雄「屠龍者成惡龍」沈伯洋也被點名

顧立雄和徐巧芯1029在立法院唇槍舌戰。（圖／取自立法院會議直播）

AI摘要 文章摘要整理： 陸軍206旅接連傳出女中尉墜樓與義務役失竊風波，沈伯洋、徐巧芯互槓通報時序，顧立雄與民進黨軍中改革也再遭社群砲轟。

陸軍206旅近期風波不斷，除了9月發生王姓女中尉疑似遭霸凌墜樓身亡，近日還傳出義務役男服役期間，財物遭軍中同袍偷竊。民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋 稱他第一時間向國防部 反映此案，但隨即被國民黨立委徐巧芯打臉，她在9月23日就已詢問國防部並回應陳情人。一名自稱海軍士官長也在社群平台Threads 發文點名沈伯洋，同時還是外交及國防委員會的立委能關心此事，也有人指國防部長顧立雄曾是洪仲丘案律師，批民進黨「屠龍者終成惡龍」。

陸軍步兵206旅近日發生兩起風波，九月時傳出一名義務役男服役時，手機、錢財遭同袍偷竊後向憲兵隊報案，卻遭幹部指責、吃案。事後爆料者在網路發文指，向沈伯洋陳情卻沒被回應。沈伯洋在本月29日說，收到陳情是連假期間（指10月23至26日），收假後趕快打電話給國防部，國防部也說他是第一時間關心這案子的人，目前還在等國防部提出說明。

但隨即徐巧芯在臉書上打臉沈伯洋指，她收到陳情案是9月21日，團隊立刻詢問國防部，當天晚上八時得到國防部答覆，並在9月23日向陳情人回覆。徐巧芯還原說，這名陳情人疑似在軍中被偷了錢，但案子沒被往上呈報，疑似被吃案，而這名陳情人十月又繼續將更完整的陳情信，交給她與沈伯洋，但沈伯洋一樣都還沒回覆。

一名海軍士官長發文點名沈伯洋，自己兩度去他的肥皂箱，其中一次想把問題放進箱子，但最後放棄，因為應該是市民問題比較重要，而自己想討論國軍弟兄的事。

該士官長提到，9月30日剛畢業一年多的女中尉從旅部大樓墜樓，她跟家裡說過想離開軍旅，家裡希望她撐下去，單位也安排她看身心科、讓她服藥；她生前反映想回連隊，長官原答應一周後調整職位，然後就出事了。女中尉跟家裡講的那些話，是誰聽到的？那些藥是誰在保管？那天晚上，她到底遇到了什麼？

該名士官長說，立法院外交及國防委員會開專案報告談這件事，立委徐巧芯質詢顧立雄，家屬也發聲明，不能接受國防部把原因全推到妹妹身上。這件事吵成這樣，在場的每位立委都該想同個問題，「如果下一次再發生一次，我們要怎麼讓那個孩子不必靠一通電話、一張藥單，去跟自己的命談判？」

也有人在Threads發文，顧立雄是當年洪案的律師，主張推動廢除軍審制度；現在他是國防部長，面對在野黨質詢態度竟然如此囂張。當年洪仲丘案曝光，民眾發起了「萬人凱道送仲丘」，這也是他有生以來參加的第二場社會運動，「沒想到民進黨執政之後，現狀不但沒有改善，還更惡化了」。

他認為，民進黨真的很會操作意識形態，他也是入伍看到國軍的樣子，才知道他們說的抗中保台都是假的。退伍多年後，一樣的事照樣繼續發生，做假資料的繼續做假、霸凌人的繼續搞霸凌，軍人的待遇條例三讀公告後，行政院不編預算、甚至去年賴皮總統還宣布要恢復軍審制度。