冷眼集╱從洪仲丘到女中尉 從顧部長到顧律師 綠雙標再現

政府盼提升國軍待遇以強化戰力，但是國防部的軍隊管理問題屢屢爆發，引發爭議。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評顧立雄從洪仲丘案的「顧律師」變成國防部長後態度轉變，面對女中尉命案未能充分釋疑，顯示民進黨在軍中人權上有雙重標準。

近期軍中意外事件頻傳，半個月就有三條人命殞落，國防部自然有義務說明，化解外界疑慮，但國防部長顧立雄在立院卻擺出高姿態，對比在洪仲丘案時伸張人權的顧律師形象完全不同，除了換了位置換了腦袋，無疑又是一件「綠色雙標」。

有政治俗諺是「要看清一個人真面目，給他權力」，這句話正好可以用來檢視顧立雄。2013年洪仲丘案，顧立雄是替軍中人權奔走的辯護律師，站在軍方體制的對立面，要求真相、追究責任，也主張改革軍事審判制度。13年後，顧立雄已成國防部長，面對同樣發生在軍中的年輕生命悲劇，卻想草草了事。

陸軍206旅王姓女中尉日前墜樓身亡，事後陸續傳出疑似遭受言語霸凌的錄音，家屬也質疑軍方處理過程避重就輕；顧立雄在立法院接受質詢，不見當年慷慨陳詞軍中人權的「顧律師」，卻只見與監督國防部的立委爆發激烈口角的「顧部長」，心輔制度是否失靈？國軍究竟哪個環節出了問題？全無釋疑。

在家屬也跳出來質疑後，眼見選舉在即，軍中風暴愈演愈烈，顧立雄才在30日證實，將206旅旅長及政戰主任調職，並對相關人員懲處；但問題是，兩名主管離開現職，是否就能為這起命案畫下句點？

調整人事是軍方的必要處置，但如同當年洪仲丘案，家屬要的不是幾紙人事命令，而是女中尉生前究竟遭遇什麼？申訴為何未能有效處理？調職僅為危機處理，而非真正改革。

民進黨當年在洪仲丘案時，當時高舉是徹底檢討制度、追究決策責任，最後國防部長高華柱請辭下台，軍審制度也因此廢除。隨著民進黨執政超過10年，面對相似的軍中人權爭議，社會自然有理由問顧立雄，當年要求別人做到的事，今天自己是否也做到了？

近年民進黨政府不斷強調國軍戰備、國防自主，也積極爭取社會對軍人的認同，試圖建立軍人榮譽形象，國軍承擔愈來愈重的國防任務，政府就愈該重視軍人的工作環境。

顧立雄面對的考驗，不只是如何平息立法院的質疑，更是如何證明，當年他所捍衛的軍中人權，並沒有隨著自己坐上部長位置而改變標準。

軍中人命不該有執政與在野之分，人權也不應隨著政黨輪替而改變標準，這才是顧立雄必須給家屬、國軍官兵與社會大眾的答案。