北市長今辯論 蔣萬安不靠話術拋政績 沈伯洋避被激怒

台北市長蔣萬安（中）因身體不適取消所有預排行程，並持續準備31日辯論。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長辯論前夕，蔣萬安與沈伯洋兩陣營各自備戰，前者強調市政經驗與願景，後者維持風格並準備攻防；同時賴清德談介選，現場也有採訪衝突。

選戰倒數，台北市長選舉電視辯論會今天登場，台北市長蔣萬安 競辦指出，蔣萬安不靠話術，而是以扎實的市政經驗跟政績，走台北願景路線說服市民。綠營透露，民進黨市長候選人沈伯洋 將維持既有風格迎戰，但會著重先說重點，也要嚴防被對手激怒。 民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）。（記者林伯東／攝影）

辯論會今天中午12時到下午2時登場。蔣萬安競選總幹事羅智強 指出，候選人不能偏離自己原來的面貌，蔣萬安不是在口才上贏沈伯洋，蔣萬安走的是市政說服、台北願景的路線，就是要告訴大家，一個負責任的市長，必須持續政策的穩定性，人格特質的一致性，及市政的熟悉度，和台北願景的前瞻跟宏觀。

沈伯洋找了行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺與行政院政務委員馬永成討論辯論議題設定與攻防。

綠營透露，團隊不會改變沈風格，沈團隊有針對蔣過去爭議，每日滾動擴充攻防題庫，也預期對方可能會打毒品、廢死等議題，給出「必考題」準備，讓沈情境模擬，不過陸戰行程仍然滿檔，這段期間並沒有閉關特訓，而是利用空檔時間隨時準備。

沈伯洋昨說，這幾天的行程稍微繁忙了一點，昨行程稍鬆，希望有多一點時間準備今天辯論。

首都之戰激烈，台北市長蔣萬安妻子石舫亘繼續「代夫出征」掃街，人氣仍高漲，民眾握手合照不斷；賴總統昨輔選民進黨市長參選人沈伯洋也強調，近日大陸透過各種手段影響台灣選舉，讓他非常心痛，他一定會盡力排除外來勢力介入，保護所有候選人安全。

賴總統昨與沈伯洋一同出席天母三玉宮祈福揭匾典禮，賴總統表示，中央和地方政府警政單位會保護所有候選人安全，更要發揮公權力阻擋外部勢力介入，「就是我們鄰居啦，介入台灣這場選舉」，不論跨國鎮壓、空戰分化，特別是和黑道勢力及中國在台灣第五縱隊來影響這場選舉。賴總統也為沈伯洋拉票，誇讚沈不僅從國際到地方文化都非常了解。

此外，沈伯洋遭人利用深偽技術，製作不實64秒錄音檔，捏造沈利用美國軍購案收回扣，並在社群散布。檢調昨午在桃園中壢拘提鄭姓男子到案，訊後認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

石舫亘昨代夫跨進大安區拜票，上午赴成功市場掃街，攤商自治會長陳中明送上好彩頭、蒜和包子。還有人告訴石，父親已經百歲，但無論颳風下雨，一定會推著爸爸出來支持蔣萬安，讓石舫亘感動地說「真心謝謝，靠百歲人瑞加持得勝了，也祝福他身體健康。」

不過上午發生插曲，有女記者向前喊話要問石舫亘，被蔣萬安團隊的男攝影師撞開，女記者被撞倒在其他記者身上，蔣競辦立即發聲明致歉，石舫亘下午到永春市場掃街前，也一一和現場媒體致歉。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）。（記者林伯東／攝影）