新聞評論╱表層暖男「洋流」 底層肅殺國安十法

「國安十法」始作俑者，圖為民進黨立委沈伯洋2015年在立院的畫面。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指九合一選舉被「洋流」話題與國安修法帶偏，並批評「國安十法」名義下的擴權可能侵蝕交流與言論自由。

距離投票 不到一個月，九合一選舉卻進入一個高度失焦的狀態。媒體版面和網路上，幾乎全聚焦在「洋流」和它相關的浮誇民調 是否真有其事，一些藝人名嘴間或被捲進暴風圈幫忙升溫；至於其他縣市的選舉新聞，則幾乎全被淹沒。在立法院，朝野則圍繞著發放現金、長者健保免費等少數的「利多」議題攻防，以為那是選舉勝負所繫；卻忽略了執政黨磨刀霍霍的「國安十法」，正想方設法勒緊人們的行動及言論自由空間。

選舉熱度高漲未必是壞事，至少顯示民眾的政治參與熱情；但選舉失焦則絕非好事，因為可能使民主的進展受到扭曲乃至挫折。其中最詭異的現象是，這次引發熱烈關注的「洋流」，將沈伯洋塑造成溫暖、陽光、機智的新時代政治偶像；這樣的人設，與他原本作為「認知作戰專家」與「黑熊學院」負責人的角色，幾截然相左。然而，熱辣肅殺的「國安十法」，則正是以他為首的執政黨團隊一路催生。在這種情況下，這次的「洋流」崇拜潮，到底在追求什麼？又展現了什麼民主價值？

2019年，蔡英文 政府因應中共的「一國兩制台灣方案」和香港「反送中運動」，進行了「國安五法」的集體修法，將《刑法》、《國安法》、《國家機密保護法》、《兩岸人民關係條例》等法加嚴設限。除了防堵陸資違法入台，大幅提高共諜刑責，將網路空間納入國安防禦範圍，限制高階退將赴陸參加政治性活動，並規定兩岸政治協議須經國會「雙審查」及「全民公投」。這些修法，不僅使兩岸關係瞬間變得緊張，也在國內產生了寒蟬效應。

國安五法實施後，司法對國安相關案件的判決平均刑度提升了三倍，配合執政黨的政治威嚇，也有效遏阻了退休人員赴陸活動。但與此同時，也發生許多里長因訪中無故遭到羈押訊問、最後卻無罪的政治壓迫事件，乃至國安會秘書長吳釗燮前助理捲入共諜案卻獲判無罪的不公判決。在在顯示，國安案件很容易在某些政治氛圍下流於濫訴，甚至押人取供，造成當事人的名譽損害與精神創傷；但在另一方面，又因為情資、滲透等法律定義模糊，有人得以因特殊政治關係而遭輕縱。

賴總統就任後，隨著沈伯洋等立委進入國會，認為「國安五法」仍嫌不足，近兩年陸續推促了「國安十法」的大規模修法，全面擴大了打擊面。其內容，除了主張現任立委、議員赴陸必須列管，並新增「中間人條款」，擴大非戰爭時期外患罪的適用態樣。尤受矚目的，是擴大《反滲透法》的定義，除傳統選舉的資金介選，若陸生或宮廟交流接受指示或資助散布危害國家主權之假訊息，進行跨境施壓，或致使藝人、網紅遭到不當境外壓力，都加重其刑。這些立法旨意，看起來都冠冕堂皇、義正詞嚴；然而司法要如何認定「境外指示」、「在地協力者」，乃至「危害國家主權」，必然流於「誅心」。如此一來，台灣豈不又回到「反共抗俄，保密防諜」、「警總復辟」的年代，既有言論自由都要遭到剝奪？

這一堆肅殺的「國安十法」，始作俑者無疑就是沈伯洋。2024年他一踏入立法院，就率先提出《兩岸條例》的修法，正是主張「納管立委和議員赴中港澳」的元凶，包括「中間人條款」、「灰色地帶介選」精準打擊，全出自他的發明。人們也沒忘記，他說過「所有交流都是統戰」。這樣一個阻擋兩岸交流、全力抓共諜、否定和平善意機會的人，現在居然搖身變成一個陽光暖男；你能相信嗎？(轉載自聯合報社論)