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搜30處、傳36人 謝典霖涉貪案擴大偵辦 彰縣議長之爭添變數

記者簡慧珍／彰化31日電
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彰化縣議長謝典霖（圖）涉嫌貪汙案，檢調搜索縣議會等30處，帶回36人訊問。（本報...
彰化縣議長謝典霖（圖）涉嫌貪汙案，檢調搜索縣議會等30處，帶回36人訊問。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

謝典霖涉貪案持續擴大偵辦，檢調搜索30處並傳喚36人，6名議會行政人員交保；同時他的議長連任布局仍在進行，彰化議會權力競逐增添變數。

彰化縣議長謝典霖涉嫌貪汙案，檢調前天搜索縣議會等30處，帶回36人訊問至昨天凌晨，陳姓秘書長等六名行政人員交保。謝典霖羈押期限11月18日屆滿，司法偵辦與議長選舉布局受到各界關注。

彰化地檢署表示，專案團隊調閱資料，發現謝典霖等人涉嫌多次巧立名目詐取公款私用，前天指揮彰化縣調查站，搜索縣議會及相關人員住居所等30處，查扣相關證物，並傳喚相關人員及證人共36人到案。

檢察官訊問後，認定縣議會陳姓秘書長、黃姓主任及張姓、游姓、林姓、邱姓等六名科員，涉嫌利用職務機會詐取財物，另涉行使登載不實公文書及填製不實會計憑證等罪嫌重大，但尚無羈押必要，分別以台幣1萬元至5萬元交保，其餘30人無保請回。

謝典霖羈押期限至11月18日屆滿，檢調第三波大規模搜索，外界關注是否取得新事證，作為後續偵辦及羈押處分的依據。

司法案件之外，謝典霖陣營也未放棄競選連任議長。地方人士指出，彰化縣議會現有54席議員，民進黨可望維持18席，國民黨、民眾黨及無黨籍合計36席。謝典霖陣營自認掌握廿席，副議長許原龍陣營也宣稱有廿席實力，雙方各自盤點支持票，議長之爭仍充滿變數，彼此都抱持「先當選再說」的態度。

彰化縣選委會主委蔡明娟表示，依選罷法規定，候選人一審被判處有期徒刑十年以上，將喪失參選資格；若判刑未達十年，仍可繼續參選，至於宣誓就職地點，由主管機關或當選機關決定。

謝典霖今年6月在縣議會新會館舉辦餐會，招待表姑陳貞妃競選鎮長的溪湖區鄉親，席開十桌，另贈送蛋黃酥等伴手禮。相關照片曝光後，遭行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧質疑違反行政中立，檢調隨後展開調查。

精華 FAQ

  • 彰化地檢署指揮調查站搜索縣議會及相關人員住居所等30處，查扣證物，並將相關人員與證人共36人帶回訊問，顯示案件已進入擴大偵辦階段。

  • 檢察官認定陳姓秘書長、黃姓主任及張、游、林、邱等6名科員，涉嫌利用職務機會詐取財物，並涉登載不實公文書與不實會計憑證，分別以1萬元至5萬元交保。

  • 地方人士指出，議會各陣營都在盤點票源，謝典霖與副議長許原龍都自稱握有約20席支持，選情仍有變數；而他羈押期限將至，偵辦進展可能影響後續羈押與選舉布局。

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