舊屬揭發：鄭朝方胞兄干政 竹北得標價與底價僅差2元
張益豪爆料竹北市公所標案決標率異常接近底價，並指鄭朝方胞兄鄭朝翰干政辱罵公務員；鄭方回應一切依法辦理，藍營則要求司法查明並公開檢驗。
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張益豪爆料竹北市公所標案決標率異常接近底價，並指鄭朝方胞兄鄭朝翰干政辱罵公務員；鄭方回應一切依法辦理，藍營則要求司法查明並公開檢驗。
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方前機要秘書張益豪爆料，竹北市公所標案部分決標率高達九成九，廠商得標金額與市公所底標甚至只差二元台幣(下同)，質疑招標過程有問題；他也爆鄭朝方胞兄鄭朝翰介入竹北市政，甚至約談、以三字經辱罵具公務員身分的他。鄭朝方表示，面對抹黑，施政成果就是答案。鄭團隊表示，公所行政作業均合法規。
國民黨縣長候選人徐欣瑩呼籲司法不分黨派，應盡速查明標案爭議。國民黨竹北市長候選人、新竹縣議員吳旭智表示，要求公開爭議標案評選委員名單，接受市民與第三方檢驗。
張益豪曾任鄭朝方機要秘書，具正式公務員身分，他2023年10月離職，參選下屆竹北市民代表。外傳張涉及貪汙而請辭，張益豪聲明，他任職期間，非市公所編制人員鄭朝翰常介入市政、施壓與言語霸凌，他承受極大壓力才請辭，涉貪傳聞純屬抹黑。
張益豪前天出席董事長開講節目爆料說，鄭朝方剛就職時，縣府原擬收回部分停車場、公園委託管理權，鄭朝方原認為應一併收回，但鄭朝翰持不同意見，要求他下班後赴某處鐵皮屋，他遭鄭辱罵三字經、白痴等，最後鄭朝方改變立場，對其胞兄介入市政並非不知情。
張強調，竹北市公所採購標案決標金額與預算金額相當接近，通常決標率九成已很高，竹北公所標案甚至達百分百，以豆子埔公園工程為例，新建停車場與公園改建工程得標金額與公所表列金額僅差36萬餘元；竹北公所路燈標案中，某件8000多萬元工程決標價與表列金額僅差2元，另案只差52元，都有較低價投標廠商未得標，質疑是「先射箭再畫靶」。
張益豪質疑，竹北多處公園維管標案，大部分都是千○園藝負責。節目主持人吳子嘉說，該公司承接十件公園與植栽維管採購，總金額1.3億餘元，其中六標案都僅一家投標。
張益豪也說，鄭朝方父親、前縣長鄭永金曾安排鄭朝方赴八德外役監探視前縣議員陳栢維，鄭未見典獄長出面迎接，一度拒絕下車；鄭宣稱與父兄各走各的，實際上只是刻意切割。
鄭朝方陣營回應，竹北公所行政程序作業均依法規，其他不回應。鄭朝方近日接受專訪表示，抹黑無法抹去施政成績，對手數月來都在找攻擊點，他以三年多的汗水與成果回應，「施政成果就是最直接的回答」。
徐欣瑩表示，絕不能容許家族干政，也不容忍公務員遭羞辱迫害；針對竹北市公所標案爭議，司法應公正不分黨派，盡速查明真相，更不該「雙標」、「辦藍不辦綠」。吳旭智說，標案爭議不能僅以「依法辦理」敷衍，要求竹北市公所公布評選紀錄，並公開爭議標案的評選委員名單，將過程攤在陽光下接受檢驗。
他質疑公所多件標案決標價與底價差距過小，甚至有工程只差2元、52元，且部分標案決標率高達9成9，認為招標過程可能早已設定結果，存在不透明或不合理之處。 張益豪表示，鄭朝方胞兄鄭朝翰並非市府編制人員，卻常介入市政決策，還曾約他到鐵皮屋談話並以三字經、白痴等字眼辱罵，讓他承受很大壓力。 鄭朝方陣營稱行政程序都依法規辦理，並以施政成果回應抹黑；徐欣瑩要求司法不分黨派盡速查明真相；吳旭智則要求公開評選紀錄與委員名單，接受市民檢驗。
精華 FAQ
他質疑公所多件標案決標價與底價差距過小，甚至有工程只差2元、52元，且部分標案決標率高達9成9，認為招標過程可能早已設定結果，存在不透明或不合理之處。
張益豪表示，鄭朝方胞兄鄭朝翰並非市府編制人員，卻常介入市政決策，還曾約他到鐵皮屋談話並以三字經、白痴等字眼辱罵，讓他承受很大壓力。
鄭朝方陣營稱行政程序都依法規辦理，並以施政成果回應抹黑；徐欣瑩要求司法不分黨派盡速查明真相；吳旭智則要求公開評選紀錄與委員名單，接受市民檢驗。
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