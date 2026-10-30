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賴清德呼應蔡康永：感謝為同志挺身而出的勇敢

記者蔡晉宇／台北即時報導
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賴清德總統。(聯合報系資料照)
賴清德總統。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德在台北同志大遊行前後呼應蔡康永的勇敢發聲，肯定台灣平權成果，並強調國家與公權力都應持續保障同志尊嚴與自由。

今天是台北同志大遊行，賴清德總統在臉書表示，這幾天有一段訪談讓他印象深刻，很感謝這份挺身而出的勇敢，一個真正自由的社會，不僅要讓人有說話的權利，更要願意聽見這些焦慮和心聲，這正是今天第24屆台灣同志遊行的主題「聲做伙聽，路做伙行」。

蔡康永日前接受專訪時表示，之所以選擇去沈伯洋造勢場，和早前西門町同志酒吧遭搜索，警方執法過當爭議有關，站出來是不想看到17、8歲的小朋友被壓迫。

賴清德也呼應，有人談起同志在成長過程中面對的惡意，看到近期發生的執法爭議，擔心好不容易建立的理解與尊重，會不會因此退回從前；如果不站出來在乎這些事，下一代的年輕人該怎麼辦？

賴清德說，今天來自世界各地的朋友，帶著不同的生命故事齊聚台北街頭，自由地表達自己，也欣賞彼此獨特的姿態，他要向每一位參與遊行的朋友，表達最誠摯的支持與祝福。

賴清德表示，7年前，台灣成為亞洲第一個讓同性婚姻合法化的國家，這是許多人多年努力的成果，讓相愛的人有權利成家。平權不能走回頭路，要讓每個人真正安心生活，還需要大家在日常裡繼續努力。

賴清德指出，對一些人來說，向家人說出自己的身分、和伴侶牽手走在街上，或在職場安心做自己，至今仍需要勇氣，要聽見這些經驗，讓尊重成為每個人都能感受到的日常。

賴清德說，身為總統，他認為國家有責任保障每一個人的尊嚴，無論性別、性傾向或性別認同，每個人都應該有平等生活的機會、追求幸福的自由。這份尊重，也必須體現在公權力的每一次行使中。依法行事、尊重隱私，平等對待每一個人，不讓任何人因為身分而感到恐懼或被針對。

賴清德表示，世界看見台灣的彩虹，也看見台灣人民如何運用民主自由，讓不同的聲音在街頭相遇。台灣人珍惜這份自由，也會認真對待每一個提醒「還能做得更好」的聲音。

精華 FAQ

  • 他表示，近期一段訪談讓他很有感觸，特別感謝有人願意為受壓迫者挺身而出，也希望社會能聽見同志在成長與生活中的焦慮與心聲。

  • 蔡康永提到，自己選擇到沈伯洋造勢場發聲，與西門町同志酒吧遭搜索、警方執法過當爭議有關，他不希望17、8歲的年輕人再感到被壓迫。

  • 賴清德指出，台灣已成亞洲第1個同性婚姻合法化的國家，但平權不能走回頭路，政府應以依法、尊重隱私與平等對待為原則，保障每個人的尊嚴。

蔡康永 賴清德 同志

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