石舫亘代蔣萬安跨進成功市場掃街 婆媽尖叫搶合影

選戰倒數，台北市長蔣萬安太太石舫亘，上午赴成功市場拜票。自治會送上好彩頭。（記者楊正海／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安太太石舫亘二度代夫到大安區掃街，走訪成功市場邊拜票邊採買，獲攤商與婆媽熱情簇擁，下午還將轉往永春黃昏市場。

選戰倒數，台北市長蔣萬安 太太石舫亘，今天（30日）上午二度代夫跨進大安區拜票，赴成功市場掃街時，邊拜票、邊採買，展現超高親和力，菜籃族和婆媽主動上前跟她合影、簽名，也有支持者關心蔣萬安的身體狀況，喊「一定支持蔣萬安」。

▲ 影片來源：聯合新聞網

石舫亘上午抵達成功市場，先到商攤的自治會向土地公參拜上香，自治會長陳中明送上好彩頭、蒜和包子，給石舫亘打氣，祝賀蔣萬安「包中、凍蒜」。

石舫亘沿攤位拜票，化身「家政婦」，試吃店家熱情遞上的綠豆湯，還說家人愛吃綠豆，掏腰包向攤商購買，與攤商寒暄時，不少民眾感受到她的親和力，也湊上前合影，還有熱情的婆媽激動上前擁抱，給她打氣。

石舫亘掃街時買豬肉、蛤蜊、冬瓜以及零嘴等食品，有攤商少收錢，石舫亘發覺，也即刻反映「不只這些錢啦」，要再多付錢被攤商拒絕。據在地民眾表示，雖然攤商大多不是當地人，石舫亘掃街，卻能吸引大批來菜籃族，主動靠近，現場仍爆棚。

明天是電視辯論會，蔣萬安今天沒有輔選行程，石舫亘掃街過程，也被媒體問到蔣萬安身體狀況，她僅表示，「謝謝」，繼續走訪攤位。石舫亘上午安排成功市場掃街，下午將轉戰信義區的永春黃昏市場。

選戰倒數，台北市長蔣萬安太太石舫亘，二度代夫掃街，上午赴成功市場，邊拜票、邊「採買」展現親和力。（記者楊正海／攝影）

選戰倒數，台北市長蔣萬安太太石舫亘，二度代夫掃街，上午赴成功市場，邊拜票、邊「採買」展現親和力。（記者楊正海／攝影）

選戰倒數，台北市長蔣萬安太太石舫亘，二度代夫掃街，上午赴成功市場，邊拜票、邊「採買」展現親和力。（記者楊正海／攝影）