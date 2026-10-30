新聞評論/中油從搖錢樹變討債鬼 龔明鑫還大言不慚

中油已瀕於破產，卻還被迫投資阿拉斯加天然氣開發。(圖／中油提供)

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴政府將中油當成財政與外交工具，逼其承擔台電與阿拉斯加天然氣投資風險，恐造成重大財務損失與能源國安隱憂。

中油已瀕於破產 ，卻還被迫投資阿拉斯加天然氣 開發；由於債上加債，在野黨近日審查追加預算案時，傾向不同意政府對中油的2000多億元（台幣，下同）增資。中油董事長方振仁說，若立院同意撥補，中油不會把增資款轉用於阿拉斯加的投資。這樣的承諾只是空話，只要賴政府繼續把中油當搖錢樹，這個大錢坑要不崩塌也難。

經濟部長龔明鑫幫中油緩頰說，中油近年因吸收了大量國際能源價格的漲幅，以穩定民生物價，導致財務狀況嚴峻。增資案若不過，中油除面臨「資不抵債」的破產風險，它正進行中的各項天然氣接收站及能源韌性基礎建設也將受到衝擊。話說得好聽，卻也暴露政府的便宜行事，正是把中油從「金雞母」變成「窮光蛋」的元凶。

原因有幾：第一，油電價格漲跌原有一套公式可循，這是根據多年經驗所訂出來的標準；賴政府卻偏偏要凌駕公式，藉此向人民示好。這是短視近利作風。第二，中油進口的天然氣有八成是供台電使用，這是為滿足蔡英文的「非核家園」政策的綠電承諾；既然如此，即應讓台電自行進口天然氣、自行建設天然氣接收站。但政府卻把爛攤丟給中油，還要它低價賣天然氣給台電。試問，中油為什麼要扛台電的包袱？第三，阿拉斯加天然氣的開發前景並不看好，賴政府為了向川普政府表忠，硬把中油推上第一線。這種出於外交目的的投資，連韓日都搖頭，債務累累的中油有什麼理由一馬當先去跳火坑？

對中油的阿拉斯加天然氣投資，行政院長卓榮泰說，「付出一點代價是一定要的」，經濟部長龔明鑫則保證「不會有問題」。這些，都是不負責任的說法。首先，初期的1400億投資，極可能因環保及經濟風險難以克服，「頭洗一半」最後卻打了水漂。其次，就算開採及管線得以順利完成，台灣承諾在20年內投入2.5兆元採購天然氣，能否依約交貨、價格是否合理，全都是未知數。經濟部並未提出該天然氣案可能回本、獲利的任何具體內容，僅說一切交由中油依專業談判。問題是，中油是秉承政府的外交指示去談判，凡事只能委曲求全，誰能保證最後不會滿手爛攤，債留台灣？

再看，賴政府稱阿拉斯加天然氣生產後，台灣每年將購買600萬噸，約占台灣天然氣進口量的四分之一。但近年台灣政府已先後與美國簽訂天然氣採購合約，每年總量達320萬噸，合約長達25年。換言之，若加上阿拉斯加新約，台灣自美進口的天然氣長約將高達920萬噸，占進口天然氣的3到4成。這麼高的比重來自單一國家，恐怕不是理想的配置。自俄烏戰爭後，國際間即有一共識：「能源集中單一來源超過4成，容易致生國安危機」。民進黨政府把天然氣發電占比訂為5成，已證明是個「昂貴又不務實」的政策；現在又把天然氣來源高度集中美國，豈非更讓人予取予求？

由此可知，投資採購阿拉斯加天然氣，絕非卓榮泰說的「付出一點點代價」，而是可能「以重大財政損失和國安為代價」。至於龔明鑫說的「絕對不會有問題」，更是一張芭樂票；因為未來發生問題時，包括卓揆和龔明鑫等官員早已不在位子上，民眾根本沒辦法向他們問責了！

賴政府大餅一個一個地畫，卓內閣預算百億千億地追加，閣員大言不慚地拍胸脯保證，讓你麻痺了嗎？什麼是債留子孫，看中油就知道了：本來是國營事業的金雞母，被推出來幫台電扛包袱、幫政府扛外交、扛通膨；現在瀕於破產，要怪誰？（轉載自聯合報社論）