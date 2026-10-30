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蔡康永談現身沈伯洋造勢場：同志酒吧被搜索 決定站出來

台灣新聞組／台北30日電
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蔡康永（右）承認同志酒吧遭搜索是促使他出面的原因。(圖／中廣流行網i like ...
蔡康永（右）承認同志酒吧遭搜索是促使他出面的原因。(圖／中廣流行網i like radio提供)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永說，因台北同志酒吧遭搜索而決定公開站出來，盼阻止同性戀族群再受壓迫；他也談到面對中國抵制不懼身敗名裂，並呼籲選舉應更生活化、少一點撕裂。

知名主持人蔡康永10月初現身沈伯洋造勢場合，罕見舉動在兩岸投下震撼彈，近日因接連現身不同陣營的政治活動更捲入輿論風波，外界認為他出面是和台北警方3日針對西門町多間同志酒吧進行突擊與搜索有關；他29日在王偉忠的「欸！我說到哪裡了？」證實這確實是他選擇站出來的動機，不希望有生之年再看到同性戀族群遭到壓迫；至於遭中國抵制，蔡康永表示，不在乎身敗名裂。

本報系聯合報報導，蔡康永當年在李敖主持的節目中大方出櫃，從那之後，他也成為同性戀族群的最大標靶。台北萬華區某間酒吧3日遭警方搜索並帶回52人引發爭議，「你好不容易把事情推到同性戀不是可欺負的齷齪的族群，結果這事情（指酒吧被搜索）發生後，你不能指望我在死掉之前，看著一切回到當年。」

而他出櫃後，娛樂圈也沒有幾個人再出櫃，可見他們的壓力有多大，也因此他一直有種使命感：「怎麼辦呢？如果你不在乎這件事，你是要那些17、8歲的小朋友被壓迫死嗎？」

蔡康永承認傳聞沒有錯，他就是因為酒吧事件所以決定出面，「達到什麼效果我不知道，很多同志跟我說，爸媽說你要當同性戀喔，那你怎麼辦，你人生就完蛋了，他們就跟爸媽說，蔡康永活得很好啊，所以我得活著好好的，他們才能跟爸媽講說，蔡康永是啊，他活得好好的」，希望能成為同志族群最大的後盾。

綜合台媒報導，遭中國抵制的蔡康永表示，他損失嚴重，雖然痛苦，但沒問題：「我不在乎身敗名裂，也不喜歡持盈保泰，這會讓自己漸漸枯萎。」蔡康永說，發生這些事痛苦的部分，就是「欠粉絲太多了」，他忽然消失前至少要向大家交代，說明他放在心上也永遠感謝，「中國市場給我很多經驗，是永遠不可能再得到了，緣分到了就是到了。」

談及接連現身不同陣營的政治活動，蔡康永表示，自己希望大眾能以更生活化、開放的態度看待選舉，不必因為立場不同就互相敵視；至於26日出席尋求連任的台北市長蔣萬安造勢場，蔡康永表示，台灣每兩年就選舉一次，如果每兩年就大吵一次，這地方的人不太容易快樂，「難道任憑競選處於互相撕扯與傷害？」希望台灣選舉不要每次都靠「斬殺對方」才能當選。

他也分享自己的投票觀念，認為選舉不該只在意哪位候選人勝出，而是思考自己嚮往什麼樣的生活，「不用管哪個候選人贏，你要管你有沒有贏，當你把票投給你想要的生活 ，你就贏了。」

精華 FAQ

  • 他表示，真正促使自己站出來的是台北同志酒吧遭警方搜索事件。蔡康永認為，若對這類壓迫保持沉默，可能讓年輕同志再次陷入恐懼，因此希望用自身影響力表達支持。

  • 蔡康永說，自己出櫃後長期承受標靶壓力，也因此有一種使命感。他希望成為同志族群的後盾，讓年輕人知道可以活得很好，不必因性向而覺得人生完蛋。

  • 蔡康永坦言損失很大，也感到痛苦，但他不在乎身敗名裂，認為人生不該只求持盈保泰。他同時主張選舉應更開放生活化，別靠互相撕扯與傷害來爭勝。

蔡康永 沈伯洋 同志

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