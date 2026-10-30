我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

蔣萬安休養閉關 夫人石舫亘掃街展現超人氣

台灣新聞組／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安身體有恙，他妻子石舫亘（中）30日上場救火，成為分身協助到市場掃街...
台北市長蔣萬安身體有恙，他妻子石舫亘（中）30日上場救火，成為分身協助到市場掃街拜票。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安因身體不適暫停行程休養，競辦改由夫人石舫亘出面掃街拜票，在市場與商圈獲支持者熱烈追捧，藍綠陣營也紛紛表達關心。

選戰倒數30天，台北市長蔣萬安因市政和選舉兩頭燒身體不適，取消昨天所有行程。蔣陣營啟動「夫人牌」救火，妻子石舫亘首度出擊，到市場掃街拜票，支持者爭相握手、要簽名，她來者不拒，人氣爆棚不輸蔣萬安。

蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強說，他對蔣萬安「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為明天辯論做準備。他強調，蔣萬安對人相當體貼，但對自己卻不是很體貼。但人不是鐵打的，沒有比身體更重要的事，身為總幹事，也有所堅持，盼蔣萬安早日康復。民進黨市長候選人沈伯洋回應，市長的身體非常重要，希望他能夠多做休息，早日康復。

蔣萬安身體有恙休息，卻遭綠營稱是要偷背稿準備辯論，身兼競總主委的台中市長盧秀燕說，蔣萬安上周颱風來前已感冒，他必須坐鎮指揮，後來又冒雨勘災病情加重。

國民黨新北市長候選人李四川昨聲援蔣萬安 ，希望民進黨好好約束側翼，「沈伯洋當初也因不舒服停下行程去打點滴」。

石舫亘昨上午人還沒到內湖湖光市場掃街，已經有大批蔣萬安支持者在場等候。一路上由在地立委李彥秀及港湖區所有議員、候選人等人陪同下，向攤商老闆及採買民眾一一問候。結束內湖區湖光市場拜票，下午轉往中正區沅陵街商圈及城中市場掃街。

拜票過程中，不少人張開手掌比出蔣萬安號次「五」表達支持，或要求簽名、握手，展現「蔣萬安牽手」高人氣，場面熱絡，市場擠得水泄不通。有人大喊「我們全家都好喜歡你，票一定投蔣萬安」；一名攤商送上飲料，石舫亘馬上喝一口比讚，展現親和力。競辦人員開路之餘，不斷向攤商和民眾致意。

有婦人拉著石舫亘的手囑咐，家裡要多燉湯顧好每個人的身體；也有人看到石舫亘忍不住落淚，請市長務必加油，石舫亘也擁抱回應。石舫亘說，「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」

精華 FAQ

  • 內文指出，蔣萬安因市政與選舉兩頭燒，導致身體不適而取消昨天所有行程。競辦與黨內人士也都表示，現階段最重要的是先休養，避免病情加重，並為後續辯論與選戰保存體力。

  • 石舫亘在內湖湖光市場與中正區商圈掃街時，吸引大批支持者等候，沿途不斷有人握手、簽名、比出號次5聲援，市場氣氛十分熱絡，甚至有民眾落淚與送飲料，展現高人氣。

  • 羅智強強調蔣萬安應好好休息，準備明天辯論；沈伯洋也呼籲市長身體重要，應多休息早日康復。盧秀燕則替蔣萬安說明病因，李四川更反批綠營側翼，為蔣萬安聲援。

蔣萬安 沈伯洋 羅智強

上一則

書法家杜忠誥78歲辭世 台文化部將呈請總統明令褒揚

下一則

市長侯友宜「秀肌肉」 新北近800里長挺李四川

延伸閱讀

內湖掃街人氣爆棚 支持者力挺喊加油 石舫亘：會把大家的叮嚀帶給萬安

內湖掃街人氣爆棚 支持者力挺喊加油 石舫亘：會把大家的叮嚀帶給萬安
蔣萬安打夫人牌 妻石舫亘受訪 揭他為長子挨轟落淚

蔣萬安打夫人牌 妻石舫亘受訪 揭他為長子挨轟落淚
蔣萬安身體不適取消行程 沈伯洋：盼早日康復

蔣萬安身體不適取消行程 沈伯洋：盼早日康復
蔣萬安全面陸戰發動「夫人牌」 羅智強：石舫亘29日開始掃街

蔣萬安全面陸戰發動「夫人牌」 羅智強：石舫亘29日開始掃街

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了