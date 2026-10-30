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市長侯友宜「秀肌肉」 新北近800里長挺李四川

台灣新聞組／新北30日電
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國民黨新北市長候選人李四川（前左）成立「新北里長後援會」，全市1032里有近80...
國民黨新北市長候選人李四川（前左）成立「新北里長後援會」，全市1032里有近800名里長相挺，市長侯友宜（前右）也到場大力推薦李四川。（記者陳正興／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

李四川成立新北里長後援會，獲近800名里長到場相挺，侯友宜也出面催票，強調盼延續行動治理；藍綠在選前最後1個月全面投入陸戰爭取基層支持。

新北市長選情拉鋸，藍綠選前最後1個月都鎖定陸戰，規畫密集掃街拜票。國民黨候選人李四川昨在競總成立「新北里長後援會」大秀肌肉，全市1032里有近800名里長到場相挺，展現基層雄厚實力，為選情打了劑強心針。競總主委侯友宜現身奮力請託，請大家務必讓李四川接棒。

新北藍綠都在爭取里長支持，各有著力點。里長系統被視為侯友宜在新北施政高滿意度的一大基石，他和里長博感情很有一套心法，八年來合作無間；李四川在各區成立川友會，就以里長為骨幹。

侯友宜說，里長們都是為了挺李四川而來，李是做實事的人，但不太會搞政治，他卸任前會將里長工作清冊交給下任市長，期許李四川當選後，延續每年舉辦的行動治理座談，深入各區與里長對話，掌握基層脈動。

李四川承諾，若當選市長將延續侯友宜的行動治理座談，「這不只是延續既有的市政治理模式，更是建立與基層互動管道的重要起點。」

國民黨前主席朱立倫昨表示，民進黨認知作戰非常強，短短三月就可以把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，台北市長蔣萬安及國民黨各縣市候選人一定要以最戒慎恐懼心情面對。

國民黨台中市長參選人江啟臣日前接受節目專訪，坦言「洋流」外溢，對各縣市影響約6%。不只台北市長蔣萬安，所有國民黨候選人必須戒慎恐懼面對，要全力以赴。

精華 FAQ

  • 最大亮點是新北全市1032里中，幾乎有近800名里長到場支持，顯示他在基層組織與地方人脈上的動員能力，也替選情注入強心針。

  • 侯友宜以競總主委身分現身站台，公開請託里長支持李四川，並強調卸任前會交接里長工作清冊，期盼新市長延續既有的行動治理座談。

  • 新聞顯示藍綠在選前最後1個月都把重心放在陸戰與掃街拜票，特別是爭取里長系統支持，因為基層里長被視為影響新北選情的重要力量。

侯友宜 李四川 江啟臣

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