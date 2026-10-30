AI威脅 蔣被「除三害」海報惡搞 沈競辦網站遭IP洗流量

Threads近日流傳惡搞電影「周處除三害」風格海報，涉抄襲與鼓吹暴力，還冒用北市府官方名義。（取材自Threads）

AI摘要 文章摘要整理： 選戰白熱化之際，蔣萬安遭仿電影海報惡搞並提告，沈伯洋競辦也傳出遭境外IP洗流量，雙方都面臨AI與假訊息攻防。

大選白熱化，有疑似藍營支持者在Threads貼文「11月28日，關註（應為注）台北，支持萬安除三害」，附上電影「周處除三害」風格的海報，將蔣萬安 塑造成持槍英雄，除害對象是民進黨台北市長候選人沈伯洋 、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅。蔣萬安競選辦公室認為違反選罷法，前晚報警，警方向Meta 調閱帳號資料、報請台北地檢署指揮偵辦。

警方前晚初步查看該帳號，帳號名稱是「踢爆民進黨」，貼文清一色都是支持蔣、批評沈的言論，已展開偵辦。

蔣萬安競選總部昨也發出聲明，網路上出現周邊商品遭假冒，也嚴正譴責不肖人士冒用競總名義設立募款小物網站，已要求下架，呼籲支持者切勿在假網站付款或輸入信用卡、個人資料。蔣陣營不到24小時3度報警。

不僅蔣遭貼仿冒海報、假網站，沈競辦表示，10月23日起，競辦架設數個網站遭有計畫入侵，日前發現駭客利用境外主機企圖入侵競選官網外，前晚最新上線的「洋流車掃認領路段網站」也遭境外IP惡意洗流量，短短1小時即有7萬多筆，皆已在第一時間啟動資安應變機制。

民進黨台北市黨部昨天組成律師團，宣示要因應惡意抹黑、抹黃及AI深偽影音等選戰威脅，並指出轉發的人也有法律責任。民進黨秘書長徐國勇表示，面對AI深偽與不實訊息快速傳播，將追究不法，讓選戰回到政策與願景競爭。

網友製作的「萬安除三害」海報模仿競選風格，不只「台北安可，非你不可」，更有台北市政府新聞局監製，強調「台北更好，我們一起」等語；畫面中，蔣萬安、沈伯洋、簡舒培、苗博雅被列為主演，構圖與原電影海報近乎一致。直到28日晚間11時許，蔣萬安競辦認定被人刻意造假、為不實言論，向台北市警松山分局提告違反公職人員選舉罷免法。該貼文昨天早上先從公開設定為不公開，之後發文帳號更刪除，不過警方已蒐集相關事證，報請北檢指揮偵辦，同步請北市刑大科偵隊協助。

海報還署名「台北市政府新聞局」。台北市議員李明賢說北市只有「觀傳局」，沒有「新聞局」，海報卻在社群瘋傳，還有特定媒體瘋狂報導，不免令人高度懷疑「這是一條龍作業嗎」？

沈伯洋昨受訪時回應，李明賢稱沈陣營自導自演，他覺得太誇張了一點。

對於AI、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入AI生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及AI運用攻防之戰。

洪毓祥指出，新型態選戰已從單純的「流量與速度戰」演變為「數位鑑識與誠信戰」，任何陣營若僅將AI視為博取聲量的噱頭，或放任側翼進行未經查證的認知作戰，一旦在技術細節或事實基礎上失守，在資訊透明的網路時代反而會遭遇比傳統選戰更迅速、更猛烈的輿論反噬。