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遭翻2024總統大選破局舊帳 柯文哲：仍支持藍白合

台灣新聞組／台北30日電
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民眾黨前主席柯文哲（右）29日說，藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持。...
民眾黨前主席柯文哲（右）29日說，藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持。（記者林佳彣／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

趙少康重談2024總統大選藍白破局，引來柯文哲回應仍支持藍白合；同時澎湖輔選場合藍白人馬同框，地方也再掀合作話題。

中廣前董事長趙少康日前重提2024總統大選藍白破局「內幕」，外界認為可能影響民眾黨前主席柯文哲助選台北市長蔣萬安。柯文哲昨回應，趙「提油救火、愈描愈黑」，但藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持；趙少康昨說，他只是還原當時真實情況，無意檢討任何人，在野不團結只會讓貪腐無能的民進黨坐享其成，結果親痛仇快。

立法院長韓國瑜昨天跨海赴澎湖，助選國民黨縣長候選人陳振中及馬公市長候選人洪棟霖；身為「澎湖女兒」的柯文哲妻子陳佩琪也返鄉輔選黨籍議員候選人莊國輝。韓國瑜與陳佩琪「不期而遇」，地方人士更安排韓國瑜與陳佩琪中午餐敘，席間觸及藍白合作話題，餐後並一起到觀音亭公開合體參拜。陳佩琪昨在北辰市場掃街時巧遇陳振中，藍白人馬同框互挺，陳振中熱情歡迎陳佩琪「回娘家」，希望澎湖藍白合。

柯文哲昨說，他的神經線比較大條，陳佩琪就火大，「我們家最恨民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪；搞到現在，最討厭國民黨的也不是柯文哲，是陳佩琪」。

柯也指出，趙少康說他羞辱國民黨總統候選人侯友宜，但他當時不是講「侯友宜第三名」，是說「我不選，你跟賴清德一對一，你也不會贏。」現在趙少康意思是說，「柯文哲不識抬舉，你就乖乖來當副手就好了，還囉唆什麼？」他很想問，「我是在哪個地方羞辱侯友宜？」

柯文哲說，縣市長層級的合作是大原則，至少民眾黨都沒扯後腿，「該做的我們都會做，只是做到什麼程度，可以討論。」不管怎樣，2026還是比2024好，翻舊帳一定不愉快，特別在此時。大家常問他什麼時候替蔣萬安站台，後來開玩笑說「趙少康是民進黨哪一個派來的奸細」，他都不曉得怎麼回答。

趙少康表示，他只是還原當時真實情況，沒想到造成部分民眾黨人士誤會。他選副總統沒得到國民黨什麼好處，他是臨危受命、完全付出，且因侯趙搭檔拉抬氣勢，才讓國民黨在立法院以52席贏過民進黨51席。2024選舉結果已證明，在野不團結只會讓貪腐無能、營造綠色恐怖的民進黨坐享其成；距離年底投票不到1個月，必須在逆流中求勝，2028才能拉下民進黨。

精華 FAQ

  • 柯文哲批評趙少康是「提油救火、愈描愈黑」，但也強調藍白合仍是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他個人依舊支持，不因舊帳影響合作方向。

  • 韓國瑜赴澎湖助選時，與陳佩琪意外碰面並餐敘，席間談到藍白合作，之後還一起到觀音亭參拜；陳佩琪掃街時也與國民黨候選人同框互挺。

  • 趙少康表示自己只是還原當時真實情況，並非要檢討任何人；他認為在野若不團結，只會讓民進黨坐享其成，現在更應拚年底選戰與2028翻盤。

柯文哲 總統大選 趙少康

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