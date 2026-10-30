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不查不問就定罪…批蔣抄襲 「廣告女王」莊淑芬道歉喊停戰

記者楊正海／台北30日電
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台灣「廣告女王」莊淑芬發文批評蔣萬安抄襲電影海報，後又改口並「請大家停戰」。（本...
台灣「廣告女王」莊淑芬發文批評蔣萬安抄襲電影海報，後又改口並「請大家停戰」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

莊淑芬先指控蔣萬安競選海報抄襲，遭提告與輿論質疑後改口道歉並喊停戰，但外界認為她未查證就下定論，爭議延燒。

「廣告女王」莊淑芬前天針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬發文改口並「請大家停戰」，但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指市長抄襲，發現自己出錯後才叫大家停戰。

莊淑芬在臉書指出，謝謝大家留言與指教，「身為小市民的我，無意參與選舉的紛爭，純粹從品牌維護的角度出發」。她說，全球強而有力的Powerful Brands，隨時隨地都該檢測品牌形象和保護資產，任何不利的事物立即處理反應，主動澄清，這也是一種對stakeholders的負責任態度。

莊淑芬說，「何況，我們可是創意滿滿的自由世界」，請大家停戰。一起把精力放在正向、正面、正好的地方。

蔣萬安發文指出，有關海報抄襲這件事，引起大家的關注，可見著作財產權備受尊重。 無論海報來自何方製作，本人在發言之前，理當再求證，或詢問相關單位，對此深感抱歉。

台北市議員游淑慧也發文點出，該海報造假的最大破綻就是「台北市沒有新聞局」；在這麼嚴厲公開指責一個城市首長抄襲前，難道不應該先查證？不查不問就定罪，不叫正義，叫偏聽偏見。

網友質疑莊淑芬，「你擁有很高的社經地位，竟然可以不經查證就輕易的指出城市首長抄襲，然後發現自己出錯後叫大家停戰」。也有網友說，身為奧美廣告大神，不知道自己說話的分量？AI盛行的時代，不先查證就先大刀批評後現在才輕輕放下？「被你傷害到的人呢？你的截圖可是在網路上亂竄誤導人呢」。

莊淑芬說，如今該帳號已經關閉，該廣告也已撤除。希望這件事也告一段落。謝謝所有朋友的關心，詢問和指教。

精華 FAQ

  • 她看到惡搞版「周處除三害」競選海報後，認為蔣萬安為了選舉大剌剌抄襲電影海報，因此在臉書發文批評，主張應重視品牌與形象維護。

  • 在蔣競辦提告、外界質疑海報屬惡意假文宣後，莊淑芬表示自己是從品牌維護角度出發，並希望大家把精力放在正向事情上，因此請求停戰。

  • 外界認為她在公開指責市長抄襲前沒有先查證，甚至連台北市沒有新聞局這個基本事實都未確認，才會被批評是不查不問就定罪。

蔣萬安

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