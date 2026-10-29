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內湖掃街人氣爆棚 支持者力挺喊加油 石舫亘：會把大家的叮嚀帶給萬安

記者楊正海李承穎／台北即時報導
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蔣萬安夫人石舫亘（左二）今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，支持者熱情...
蔣萬安夫人石舫亘（左二）今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，支持者熱情送上蔥與蒜。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安因感冒由妻子石舫亘到內湖掃街拜票，受到支持者熱情歡迎與祝福；藍營也藉由從港湖區起跑，強化競選氣勢並爭取更多選票。

台北市長蔣萬安因感冒身體不適，妻子石舫亘今（29日）「代夫出征」，到內湖湖光市場掃街，人氣爆棚，還有支持者大姐看到她忍不住落淚，請蔣市長務必加油，石舫亘也給出擁抱回應。石舫亘說，「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」

▲ 影片來源：聯合新聞網

今天掃街，許多支持者關心蔣萬安身體狀況，有一位大姐特地拉著石舫亘的手，千叮嚀萬囑咐，家裡要多燉湯顧好每個人的身體；另一位大姐則是拉著石舫亘的手，面容憂愁地提到對市長身體的掛念，也祝福市長早日康復。

另在掃街過程中，不少民眾從樓上開窗默契地比出「5」手勢表達支持，一路上受到大家熱情相挺，送上包粽「蔥」滿勝「蒜」、好彩頭、旺旺來，還有攤商和民眾送上涼茶、果汁、米香為她充電續航。

拜票行程一路來到梘頭福德祠，由廟方帶領「牽手一起走」團隊，一同為台北上香祈福。石舫亘說：「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」11月28號記得出門投下5號，繼續讓蔣萬安為大家服務，讓台北這座城市變得更好。

今天的「牽手一起走」由立法委員李彥秀團隊、台北市議員游淑慧、李明賢、吳世正、闕枚莎及候選人陳冠安團隊，還有多位在地里長陪同，向攤商老闆及採買民眾一一問候，在「五告讚、五號蔣萬安、台北安可」歡呼聲中，握緊每一雙手。

為何掃街從內湖開始？藍營人士指出，蔣萬安是現任市長，競選起步比較，但仍有一定策略。大安文山是藍營大本營，相對來說，港湖區的選票仍有再開拓的空間。

以內湖選情來說，藍營人士指出，因立委李彥秀和資深議員闕枚莎，大本營都在南港，國民黨在內湖相對弱，又是民進黨高嘉瑜的本命區；至於民眾黨，內湖是黃珊珊的本命區，組織也很強，有利民眾黨議員陳宥丞，全區競爭非常激烈，為了維持競總的氣勢，蔣萬安也隨即進軍內湖737商圈，太太石舫亘的拜票，第一場也選在內湖湖光市場。

台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，熱情的支持...
台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，熱情的支持者比著五號。（記者邱德祥／攝影）

台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場。（記者邱德...
台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場。（記者邱德祥／攝影）

精華 FAQ

  • 因為台北市長蔣萬安感冒身體不適，妻子石舫亘代替他前往內湖湖光市場掃街，向攤商與民眾拜票，也替丈夫向支持者表達感謝。

  • 不少支持者熱情打氣，有人拉著她的手叮嚀要顧好身體，也有人因掛念市長健康而落淚，還送上涼茶、果汁、米香等物品為她充電。

  • 藍營人士認為，內湖是競爭激烈的選區，國民黨相對較弱，且民進黨與民眾黨在當地都有基礎，因此先從港湖區起跑，有助維持競總氣勢並擴大選票。

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